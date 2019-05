Vastseliina piiskopilinnuse elamuskeskuse tööd on jõudnud lõpusirgele

14. sajandil sündis Vastseliina linnuses suur ime, kus nähti suurt risti õhus hõljumas, misjärel andis Rooma paavst linnusele pühapaiga staatus. See tegi linnusest üle Euroopa olulise palverännu sihtkoha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd ongi ehitustööde käigus ime toimumispaik osaliselt taastatud ning tehtud külastajatele kergesti ligipääsetavaks.

Kokku on kahe aasta jooksul linnuse arendamistöödesse investeeritud kaks miljonit eurot ning loodud kaks alalist ja 15 hooajalist töökohta.

"No suvel on meil pulmi ja registreerimisi tehtud palju ja nüüd on see kabeli koht avatud ka nii missade ja registreerimiste jaoks pulmas. Ja valminud on ka kagutorni vaateplatvorm, kus me juba see suvi hakkame tegema öökontserte, kus me hakkame pakkuma ööekskursioone, mille raames on võimalik tutvuda uuenenud linnuseala, legendide ja ajalooga. See, mis on plaanitud, on praegu valmis, aga töid on veel küllalt teha, sest meil on uusi ideid, uusi plaane, me tahame üllatada iga aasta millegi uuega," selgitas Vastseliina piiskopilinnuse linnuseisand Ivar Traagel.