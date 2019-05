Maria Kaljuste, kes on tuntust kogunud kui Europpa islamiseerimise vastu võitleja, ütles, et ta ei lähe millegi vastu, vaid millegi eest võitlema, et Eestil oleks parem. "Vastutustundlik ettevõtlus, loodushoid, ja see mis toimub praegu migratsiooniga Euroopas. Püüan Euroopat hoida sellisena, nagu ta on olnud läbi aegade, et ei toimuks sügavat islamisatsiooni," loetles ta eesmärke oma valimisprogrammist.

Raimond Kaljulaid nimetas põhilise probleemina paremäärmuslike jõudude toetuse kiiret kasvu ja nende lõhkuvat mõju Euroopa Liidule, mis on tema hinnangul Eestile väga suureks ohuks.

Kaljuste nägi paremäärmuslaste populaarsuse tõusu taga vastureaktsiooni Euroopa Liidu föderaliseerumisele. "Ei tohiks tsentraliseerida suuremaid otsuseid nii, et need ei ole enam kooskõlas maade eripäradega. Teatud asjade puhul tuleb öelda, et meil on kombeks nii ja teisiti ei saa," rääkis ta ning tõi näiteks Inglismaa, kus tema hinnangul on vastureaktsioonina islamiseerumisele hakatud valima paremäärmuslikke poliitikuid. "Mõned teised asjad, mille eest need poliitikud seisavad, ei pruugi rahvale nii väga meeldida, aga neil pole valikut," lausus ta.

Kaljulaidi sõnul tegelevad paremäärmuslased väljamõeldiste tõe pähe pakkumisega. "Seda, et kusagil on mingi kuri Brüssel, kes soovib meid ära föderaliseerida, seda ei ole olemas. Samaoodi ei ole kusagil kedagi, kes korraldab Eesti või Euroopa islamiseerimist. See meenutab väljamõeldud sõda, mida valijatele näidatakse kui tegelikku. See retoorika, mida ka Eestis kasutatakse, et keegi soovib Eesti riiki, rahvust hävitada – ei ole sellist ohtu Eestile. Pigem on meie oht, et meil on majanduslik ebavõrdsus, mahajäämus teatud piirkondades, millega võidelda," rääkis ta.

Kaljuste sõnul aga tahavad rahvuslased olla kindlad, et Euroopas tehtavad otsused, mis võiksid rahvusriike kuidagi kahjustada, ei saaks riikidele saatuslikuks. "On öeldud ilusasti, et Euroopa Liit on nagu abielu – me läksime sinna, loobusime osast ja saime midagi vastu. Kuid täna tahab meie partner, keda usaldasime, tuppa tassida mingeid võõraid mehi, ta ütleb: ole vait, ja piirab meie sõnavabadust. Andke andeks, kui see niimoodi jätkub, siis mina soovin lahutust," lausus Kaljuste.

Kaljulaidi sõnul aga pole olemas mingit jõudu, mis sooviks riikide hukkumist ühises Euroopa katlas. "Euroopa Komisjon jälgib toimuvat, annab liikemsriikidele nõuandeid ja soovitusi, mitte korraldusi. Eesti puhul on majandusliku ebavõrdsuse küsimus, ja on toodud välja, et eakate vähene sissetulek on tekitanud olukorra, kus nad elavad allpool vaesuse piiri," rääkis ta.

Saatejuht Anna Pihl tahtis külaliste hinnangut ka mainekahjule, mida paremäärmuslikud mõtteavaldused ja žestid võivad Eestile põhjustada. Näiteks Maria Kaljuste programmile avaldas toetust ka briti paremäärmuslane Tommy Robinson. Kaljuste sõnul on neil Robinsoniga ühine arusaam sõnavabadusest, muud asjad aga teda ei puuduta.

Kaljulaidi hinnangul on olukord aga lootusetuks muutumas. "Selliste režiimidega, liikumistega ei tasu konsensust püüda leida, see viib alati hukatusse," nentis ja ütles, et Eesti maine on suures ohus. "Kõigi eesti poliitikute, kes tegelevad Eesti esindamisega, ülesanne on selgitada maailmale, et mitte me kõik pole tõprad ja kaabakad, et see teatud ajutine nähtus ja õnnetus, mis on meiega juhtunud," lausus ta.

Kaljuste sõnul peaksid liberaalid ja konservatiivid Eestis üksteist täiendama, mitte raiskama aega omavahelisele taplemisele.

Kaljulaid tuletas selle peale meelde, et siiani ongi Eestit juhitud parempoolsete, vasakpoolsete ja tsentristide koostöös läbi koalitsioonivalitsuste.

"Koalitsioonivalitsused on andnud küllalt hea laiapõhjalise juhtimise. Äärmuslased aga asuvad väljaspool aktsepteeritavat poliitilist ruumi," ütles ta ja nentis, et tal on "kurb näha, et see suund, mis on Eestis valitud, on ikka täiesti lootusetu".