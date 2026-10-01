Eesti ei saanud kutset mitteametlikule NATO liitlaste kohtumisele

Eesti ei saanud kutset USA juhitud kohtumisele, kus NATO liitlased arutavad alliansi tulevikku. Peaminister Kristen Michali sõnul pole tegemist ametliku NATO kohtumisega.

Kolmapäeval kirjutas USA väljaanne Politico, et USA jätab järgmisel kuul alliansi tulevikku arutavalt NATO liikmete kogunemiselt kõrvale mitu liitlast, sealhulgas ka Balti riigid.

Kui ERR artiklis kõlanud väidete kohta ministeeriumidest kinnitust küsis, tuli vastuseks, et liitlased konsulteerivad üksteisega järjepidevalt erinevates formaatides. Samuti et NATO-s on lisaks ametlikele formaatidele liitlaste vahel erinevaid kooslusi, kus julgeoleku- ja kaitseküsimusi arutatakse.

Peaminister Kristen Michal rõhutas, et tegemist ei ole ametliku NATO kohtumisega.

"USA algatusel Bergenis alguse saanud formaat ei ole NATO kohtumine," ütles Michal. "Seda on peetud erinevates formaatides, kus on osalenud nii kaitseministrid, välisministrid kui ka saadikud, kuid NATO otsused tehakse NATO töötasandil."

Michali sõnul on Eesti jaoks oluline JEF-i formaat. "Samuti suhtleme Põhja-Balti regioonis, mis on küll väljaspool NATO-t, aga hõlmab siiski väga suures osas liitlaste formaati," lisas ta.

Kaitseminister Martin Herem märkis, et kui kohtumisele on kutsutud Skandinaavia riigid, siis nad on huvitatud ka Eesti huvide eest seismisest. "Kogu selle Läänemere julgeoleku küsimuses ei saa nad ilma meie julgeolekuta hakkama. Seega ei saa nad meie huvisid seal kuidagi kõrvale jätta," ütles Herem.

Ürituse ette valmistamisega kursis oleva kuue diplomaadi sõnul on Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Colby juhitud kavandatav kohtumine Poolas sisuliselt NATO tulevikule keskenduv töörühm.

Väidetavalt jäävad kohtumiselt kõrvale nii Ühendkuningriik, Prantsusmaa kui ka Balti riigid.