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Kaljulaid: soovitaksin Pevkuril kaaluda tagasiastumist omal initsiatiivil

Eesti
Raimond Kaljulaid saates
Raimond Kaljulaid saates "Otse uudistemajast". Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikaitsekomisjoni liikme Raimond Kaljulaidi (SDE) hinnangul peaks kaitseminister Hanno Pevkur prokuratuuri algatatud uurimise valguses ametist tagasi astuma.

Kaljulaid alustas oma sotsiaalmeedia postitust kiites Pevkurit ning nende omavahelist koostööd.

"Hanno on olnud töökas ja tegus minister ning tugev ja väsimatu Ukraina toetaja. Kuid siiski, kui Hanno küsiks täna minu arvamust, siis soovitaksin tal väga tõsiselt kaaluda kaitseministri ametist tagasiastumist esimesel võimalusel ja omal initsiatiivil. Sellega tooks ta vähemalt osaliselt nii ministeeriumi kui laiemalt riigikaitse valdkonna tule alt välja. Riigikontrolli korduvad etteheited, segadus hangete ja ettemaksetega ja nüüd ka kriminaalasi - seda on liiga palju," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid sõnas, et kaitsetööstusega seotud ringkondades räägitakse juba mõnda aega, et Pevkur võib järgmiseks leida endale rakendust mõne suure rahvusvahelise kaitseettevõtte juures.

"Ma olen selles täiesti kindel, et sellised uksed tema ees ka avanevad, kui ta enam minister ei ole. See oleks Eestile ja Eesti kaitsetööstusele kindlasti kasulik, kui meil oleks selles mängus kõrgel tasemel mõni oma inimene. See avaks kodumaisele tööstusele uusi võimalusi," lausus sotsiaaldemokraat.

Kaljulaidi hinnangul peaks peaminister Kristen Michal leidma valimisteni jäänud kuueks kuuks kaitseministeeriumi juhtima erakondliku poliitikaga mitte seotud, laitmatu maine ja valdkondliku kogemusega ministrikandidaadi.

"Neid inimesi on, kui nüüd korra vaadata näiteks meie diplomaate, kel on kaitsevaldkonna taust. Ma ei nimeta nimesid, aga küllap aimatakse, keda ma võin silmas pidada. Rõhutan, et kandidaadil peaks puuduma igasugune varasem sisepoliitiline taust. See tagaks laiema usalduse, et uus minister ei lähe ministeeriumi tegema mingit erakondlikku hookuspookust või asju kinni mätsima," ütles Kaljulaid.

"Praegu käib kaitseministeeriumi käsi väga halvasti. Oleme niigi tormisel merel. Proovime selle laeva korda saada ja ikka kurssi edasi hoida. Ja Hannot ma tõesti tänan tehtud töö eest, aga ma paraku ei näe, et tal lastaks seda enam edasi teha," lisas Kaljulaid.

Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli auditites käsitletud asjaolusid. Riigikontroll leidis riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad nende hinnangul riigi raha ja vara kuritarvitamise riski.

Toimetaja: Johanna Alvin

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