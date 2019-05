Eesti aitab ukrainlastel tegevusteraapia õpet alustada

Ida-Tallinna keskhaigla ja Tallinna tervishoiu kõrgkool aitavad luua tegevusteraapia õpet Ukrainas. Tervishoiu kõrgkool koostas magistriõppeprogrammi Ukraina ülikoolile, kuus Ukraina spetsialisti on Tallinnas kaks kuud kursustel, et sügisel tegevusteraapia õpe kodumaal käima lükata.

Kuus Ukraina terapeuti lõpetab Ida-Tallinna keskhaigla taastusravikliinikus kaks kuud kestnud tegevusteraapia praktikat. Nad kõik on töötanud Ukrainas haiglates ja ülikoolis. Alina Tereštšenko töötas 2014. ja 2015. aastal sõjaväehaiglas, kui sinna hakkas saabuma suurel hulgal haavatuid rindelt. See oli tema esimene kokkupuude vaimse ja füüsilise trauma tagajärgede raviga.

"Need olid noored poisid, kes olid saanud sellised traumad, et nad ei teadnud, kuidas edasi elada. Pidime kuidagi välja vingerdama. Tundmata tegevusteraapia mõistet, üritasime neid ühiskonda tagasi tuua," rääkis Tereštšenko.

Septembris luuakse Kiievi kehakultuuri ja spordi ülikoolis tegevusteraapia magistriõppekava. Kui ukrainlased kaalusid, kuhu saata tulevasi õppejõude kiirkursustele, otsustasid nad Eesti kasuks. Üks põhjus on selles, et meil on juba kogemus tegevusteraapia õppeprogrammi väljatöötamisel – tänu rootslastele.

Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppejõu Kristiina Didiriku sõnul toimus täpselt samamoodi aastal 2000 ja pärast seda tegevusteraapia õppekava areng Eestis.

"Ka Eestis ei olnud sellist eriala veel tookord olemas. Meile panid õla alla rootslased – Rootsi tegevusterapeutide assotsiatsioon. Samamoodi nad käisid meid õpetamas, meie õppejõud käisid seal õppimas, rääkis Didrik.

Keskhaigla taastusravikeskus on ameeriklaste rajatud. Siin on näiteks õppekorter, kus patsient saab õppida igapäevatoimetustega uuesti toime tulema. Ida-Tallinna Keskhaigla on varem teinud koostööd ka Ukraina kirurgidega.

"Kunagi aidati meid, kui meie kaitseväelased olid konfliktipiirkonnas. Nüüd me üritame natuke tagasi anda aidates Ukrainal luua väljaõpet uuele erialale," ütles Ida-Tallinna keskhaigla arendusprojekti juht Artjom Timtšuk.

NATO toetuse ja hangete agentuur koordineerib ja rahastab selliseid abiprojekte. Nad pöördusid Eesti poole pärast seda, kui eelmine tegevusteraapia kursus oli lõppenud. Seekord paluti koolitada juba tulevasi õppejõude.