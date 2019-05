Erivajadustega inimesed pidutsesid Pärnus diskol

Tartu ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse teise kursuse tudengid pidasid üritust kavandades silmas just seda, et erivajadustega noored sellisesse kohta muidu ei satu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui peoplaan liikvele läks, ootasid kõik seda pikisilmi."Mina tõin ühe mikrobusstäie ehk seitse pluss kaks inimest," ütles Viira kodu tegevusjuhuendaja Asso Kommer.

"Nad juba mitu päeva valmistusid. /.../ Kogu aeg seal omas keskkonnas on ikka igav olla. Ega ise ka ju ei istuks aastate kaupa. Kõik selline vaheldus on teretulnud alati," lisas ta.

Sotsiaaltöö tudengid valmistasid üritust ette tükk aega. "See diskoüritus on juba ammu plaanis. Meie ülikooli õppejõud Valter Parve tahab seda ammu korraldada, aga kuna meil läks see aasta ürituste korraldamiseks, siis mõtlesime, et teeme selle ka ära. Kõigile meeldib, tundub nii jah," rääkis Teele Lääts.

"Olen ka üritust korraldanud ja nendega saab siis suhelda ja tantsida," ütles Karoliina Hanga.

Peol käinud Peeter Sillaots kinnitas, et ootas juba ammu ööklubis käimist.

"Ta on ju noor nagu iga teinegi. Kauples muudkui isa ja venda kaasa. Lõpuks ometi selline tore üritus," lisas Peetri ema Anne Sillaots.