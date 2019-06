Politsei ei kinnitanud ajakirjanduse teateid ega lükanud neid ka ümber. Politsei esindaja tunnistas vaid, et plahvatus ei toimunud hoones sees ning lisas, et uurimine jätkub.

Rootsi lõunaosas Linköpingis korrusmajade juures toimunud plahvatuses sai kannatada 37 korterit, üle 20 inimese vajas arstiabi. Ajalehe Aftonbladet teatel oli plahvatuse sihtmärgiks 29-aastane mees, kes on süüdi mõistetud muuhulgas dopingukuriteo ja ametiisiku ähvardamise eest.

Reede hommikul pärast kella seitset kärgatanud plahvatus lõhkus kesklinna viie- ja neljakorruselise maja aknad ja rõdud.

Politsei teatas pärast plahvatust, et neil puudub info, mis annaks alust uskuda, et see oli seotud terrorismiga.

Reede õhtupoolikul teatas politsei, et juurdluses lähtutakse versioonist, et tegu oli kuriteoga.