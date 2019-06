President Kersti Kaljulaidi kutsel saabus Tallinnasse ametlikule visiidile Taani kuninganna Margrethe II, kes osales pealinnas toimunud pidustustel, millega tähistati Taani lipu 800. ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Taani kuninganna ütles, et tal on rõõm näga, milline areng Eesti pealinnas toimunud on.

Taani lipp Dannebrog tähistab just 15. juunil oma 800. sünnipäeva, sest väidetavalt langes ta 800 aastat tagasi taevast taanlastele kingituseks Tallinna kohal. Sama nime kannab ka kuninglik jaht Dannebrog, mis tõi Tallinnasse kuninganna Margarethe II, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskpäeval peeti Vabaduse väljakul suur perepidu, kuhu olid monarhi uudistama tulnud koos tallinlastega ka umbes poolteist tuhat taanlast.

Kunsti- ja ajaloohuvilise kuninganna esimese päeva programmi mahtus esindusliku Taani kuldaja kunstinäituse avamine Kadrioru kunstimuuseumis, kus esimest korda Eestis on võimalik näha ka kuulsat maali taevast langeva Dannebrogiga.

Kiek in de Kökis avas kuninganna Eesti ja Taani ajaloonäituse ning andis üle kaks stipendiumi, mis on mõeldud Taani aja uurimiseks Eestis.

Taani kuninga aia kõrval avas majesteet ka Taani kuninganna roosiaia, mis on taanlaste kingitus Eestile 100. sünnipäevaks. Kohtumisel ajakirjanikega ütles kuninganna, et Tallinn on võrreldes tema esimese külaskäiguga vägagi muutunud.

"Tahan öelda, et mul oli imeline päev Tallinnas, mul oli suur rõõm tulla siia tagasi. Käisin Tallinnas 1992. aastal ja ma näen, milline meeletu areng on siin kõikjal toimunud. See on hea kogemus tulla tagasi ja tajuda, kuidas on kasvanud inimeste enesekindlus nii siin kui ka Eestis üldiselt ja kuidas nad oma pealinna eest hoolt kannavad, see tõesti tähendab mulle palju," lausus Taani kuninganna.

Kuningliku päeva lõpetas Eesti-Taani muusika kontsert Estonia Kontserdisaalis, misjärel pakkus Eesti president Taani külalistele õhtusöögi Arvo Pärdi keskuses. Kuninganna Margrethe II visiit jätkub pühapäeval jumalateenistusega Toomkirikus ning ametliku vastuvõtuga kuninglikul jahil Dannebrog.