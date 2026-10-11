Djibouti lähistel hukkus laevaõnnetuses 139 migranti

Djibouti ranniku lähistel uppus ööl vastu reedet laev, mille tagajärjel hukkus vähemalt 139 migranti ja umbes 84 on jäänud kadunuks, teatas ÜRO agentuur pühapäeval.

Ellujäänute sõnul läks 350 inimest Djiboutist Jeemenisse vedanud alus ümber ja uppus Djibouti linnast Obockist põhja pool, vahendas rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM).

"See on laastav inimkaotus. Oleme mõtetes ellujäänute ja peredega, kes on kaotanud oma lähedasi või on endiselt oma sugulaste osas teadmatuses," ütles IOM-i Djibouti missiooni juht Alexandre Coissac avalduses.

Tema sõnul on IOM-i meeskonnad koos Djibouti võimudega kohapeal, et osutada erakorralist abi.

"See tragöödia on karm meeldetuletus ohtudest, millega migrandid selles rändekoridoris silmitsi seisavad, kui nad üritavad majanduslike võimaluste otsingul ületada Bab el-Mandebi väina, et jõuda Jeemenisse ja seejärel Pärsia lahe riikidesse."

Varem teatati vähemalt 109 hukkunust, kelle seas oli 52 meest, 42 naist ja 15 last, neist üheksa tüdrukut ja kuus poissi.

Laevaõnnetuses jäi ellu üle 80 inimese, kes on kõik Etioopia kodanikud.

"Vaesus, ebakindlus ja kliimamuutuste kasvav mõju sunnivad paljusid seda reisi ette võtma hoolimata kasvavast ebastabiilsusest Lähis-Idas," teatas IOM.