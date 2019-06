Kaupo Meiel: nõnda näeb algavat suve optimist ja nõnda pessimist

Reedel on suvine pööripäev ja pühapäeval on jaanilaupäev. Kaupo Meiel vaatleb seoses sellega Vikerraadio päevakommentaaris, kuidas näeb algavat suve optimistlik ja kuidas pessimistlik inimene.

Suvi on nelja olemasoleva aastaaja ilmselt kõige populaarsem kvartal. Õpetajad lähevad pikale puhkusele, õpilased malevasse tööle ja mõlemad on ilmselt õnnelikud. Haridussüsteemist juba aastaid tagasi eluga pääsenud kodanikud vaatavad saabuvale suveajale osalt optimistlikult, osalt pessimistlikult.

Optimistlik vaade suvele

Suvi on tõesti kaunis aeg. Ei pea endale mitu kihti riideid selga tõmbama, võib põhimõtteliselt pidžaamaväel ringi lipata, suvel on kõik lubatud.

"Kui Kaja Kallas korjab jaaniööl üheksat sorti lilleõisi ja paneb neist koostatud kimbu padja alla, siis näeb ta öösel unes tulevast koalitsiooni."

Kohe tuleb jaanipäev, mida eestlased hakkavad tähistama juba päev varem. See on müstiline võluaeg, mil saab ennustada ja sõnajalaõit otsida. Mõni aasta tagasi leidis jaaniööl sõnajalaõie Jüri Ratas ning ta sai hoobilt peaministriks ning valdab sellest ajast saadik erilisi oskusi ja salakeeli. Kui Kaja Kallas korjab jaaniööl üheksat sorti lilleõisi ja paneb neist koostatud kimbu padja alla, siis näeb ta öösel unes tulevast koalitsiooni.

Jaanipäeval võib ilm olla milline tahes, ikka on mõnus lõkke ääres istuda ja laulda. Kui väga veab, võib lõkke ääres isegi Ivo Linnat esinemas kuulda. Nagu soovitab päästeamet: "Jaanipäeva tunde ja hea meeleolu loomiseks piisab ka väikesest lõkkest. Tähtis ei ole ju mitte lõkke suurus, vaid tore seltskond, kellega koos aega veeta, ja see, et kõigil on ohutu seal viibida."

Kui meeleolukas jaanipäev saab peetud, siis algavad veel meeleolukamad ajad. Mõnus on tšillida mererannal või tänavakohvikus, kuulata looduse mediteerima kutsuvat muusikat, mis koosneb linnulaulust, kõrkjate õõtsumisest tuules ja hiina keelest.

Suvel toimub palju vahvaid teatrietendusi ning rohkem ja vähem intiimseid muusika- ja kogukonnafestivale, kuhu saab minna omavalmistatud pelmeene müüma, küsides nii umbes kaks eurot pelmeeni eest, aga ega see pole oluline, tähtis on tšill, grill ja päikseprill.

Mis aga kõige toredam, on see, et kuhu sa ka ei lähe, kus ka ei viibi, ikka kõlab mõnest kõlarist Curly Stringsi igihaljas ja jätkuvalt mõnus laul "Kauges külas". Võrratu aeg see suvi!

Pessimistlik vaade suvele

Hea küll, on jah ilmad soojemad. Mis soojemad, kuumad lausa. Käisin rannas, põletasin end kohe ära, nüüd ajan nahka nagu madu. Muidu on ilmad ilusad muidugi siis, kui ma pean tööl olema, puhkuse ajaks läheb ilm niikuinii käest ära. Mis puhkuse ajaks? Ilm läheb käest ära juba jaanilaupäeval.

Ei mina mäleta aega, mil jaaniõhtul oleks ilus ilm olnud. Kogu aeg kallab vihma ja peab kasukaga lõkke ääres istuma. Viimati hüppasin üle jaanilõkke ja kõrvetasin kasukal karvad ära, nüüd pole talvel ka midagi selga panna.

"Üldse on kvaliteetset meelelahutust sama keeruline saada kui suvalisel külalaadal normaalse hinnaga normaalse maitsega šašlõkki."

Ühtegi normaalset muusikafestivali enam ei toimu. Weekendi ei toimu, Sweet Spot jääb ära. Kontserte muidugi toimub, aga kõigil neil esineb Ivo Linna. Või siis Haddaway. Üldse on kvaliteetset meelelahutust sama keeruline saada kui suvalisel külalaadal normaalse hinnaga normaalse maitsega šašlõkki. See suvine hinnatõus on üldse üle piiri läinud.

Tallinnast ei saa maale ka sõita, sest Nolan on kõik teed kinni pannud. Maainimesed ei saa omakorda Tallinnasse sõita samal põhjusel. Maal on seetõttu suvel liiga palju inimesi. Samuti on linnas liiga palju inimesi. Suvepealinnas pole ruumi kättki maha panna, kõik kohad on suvitajaid täis.

Jaaniööst alates hakkavad päevad lühemaks muutuma ja ööd pikemaks venima. Peagi on sama pime kui sügisel, ainult selle vahega, et sääsed pinisevad ja tulevad eestlaste verd imema. Täpselt nagu see Nolan.

Kõige selle halvaga, higi, põrgukuumuse, külma jaanipäeva, Nolani, igavuse, hiiliva pimeduse ja turistidega saaks veel hakkama, aga kõige tipuks lastakse igast raadiojaamast ja iga kaupluse siseraadiost järjest ja järjest ikka veel Curly Stringsi laulu "Kauges külas". Jube aeg see suvi, tuleks juba jõulud!

