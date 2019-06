Põllumajandusameti uurimisest selgus, et Korva luha taimestiku hävitas taimekaitsevahend

Tegemist oli väga hea linnukohaga. Toona alustati ka menetlust ja praeguseks on Põllumajandusameti poolt kindlaks tehtud taimekaitsevahend, mis luha taimestiku-loomastiku hävitas ning Keskkonnainspektsioon on tuvastanud ka, et taimekaitsevahendi pritsimise käigus põldudele on rikutud veekaitsevööndit.

Jane Saluorg