Pärnu ja Sauga jõe on vallutanud valge vesiroos

Valge vesiroos kasvab magevees ja eelistab huumuserikka põhjaga seisva või tasase vooluga veekogusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu jões Jaansoni raja juures on taim moodustanud tohutu koloonia, mida igaüks võib nautima minna. Aga laevaretk Sauga jõele võimaldab imetleda taime tõelist ilu.

"Aktuaalse kaamera" palvel tegi laevaga Johanna sõidu kapten Tõnis Kose. Tema jutu järgi on vesiroosid ilmunud hiljuti. Ju on vesi nüüd puhas, sest kunagise nõukogude sõjaväelennuvälja reostus seda enam ei mõjuta.

"Jah, ta on puhtamaks läinud, Pärast seda, kui Vene väed välja läksid, enam ei reostata seda, ei lasta siia naftat sisse. Nii et loodus oskab ikka tänulik küll olla, kui ei reostata, läheb ilusaks. Jah, seda näitavad vesiroosid juba. Testivad, et vesi on puhas," selgitas Kose.

Eestis on valge vesiroos arvatud III kaitsekategooriasse. Keelatud on taimede kahjustamine, korjamine ja tehingud nendega.

Pärnus on kõige lihtsam vesiroose näha, kui minna Vallikääru. Vallikraav puhastati ja süvendati kümne aasta eest.