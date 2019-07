"Kabinetis tõesti arutasime Tallinna haigla rajamise vajadust, olemasolevate Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglate korpuseid ja nende olukorda. Samuti võimalikke plusse, mis see meditsiinisüsteemile annaks ning kabinet võttis esitatud analüüsi teadmiseks. Otsustasime seda, et vaatame eelarvelisi võimalusi riigieelarve 2020 menetlemise käigus ja 2021 - 2024 riigi eelarvestrateegia arutelu käigus," ütles Kiik ERR-ile.

Kiige sõnul ei ole veel selgunud kui suures mahus Euroopa Liit projekti raha panustab, kuna Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ei ole veel paigas.

"Sõltuvalt sellest kui palju sealt on võimalik tervishoiu investeeringuteks raha taotleda, siis sellest sõltub ka see, milline saab olema rahastuse jaotus Tallinna linna, riigieelarveliste vahendite ja Euroopa Liidu vahendite vahel," lausus Kiik.

"Need arvutused ja analüüsid tuleb meil ühiselt rahandusministeeriumiga ära teha ja siis saab valitsus minna lõppotsuse juurde, et millises ajakavas on võimalik see haigla rajada," sõnas Kiik.

Kiik rääkis, et haigla üldist kontseptsiooni puudutavates küsimustes on valitsusel pilt selge.

Peaminister Jüri Ratas ütles ERR-ile, et Tallinna haigla ehituseks ei ole välistatud ka laenu võtmine. "Kindlasti rahandusministeeriumil koostöös sotsiaalministeeriumiga tuleb analüüsida Tallinna haigla finantsmudelit ja ühe võimalusena ka laenuvahendute kasutamist Tallinna haigla investeeringute katteks," lausus Ratas.