ERR Riias: küberjulgeoleku kõrval on üha tähtsam digikaitse

NATO keskuse eksperiment näitas, et väga lühikese ajaga, väga odavalt ja lihtsate vahenditega on võimalik sõjaväeõppusel osalejate ja õppuste enda kohta väga palju teavet saada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eksperimendi korraldajad lõid valeidentiteedi, kaasasid Facebooki suletud gruppi palju sõdureid ning mõjutasid neid nii infot andma kui ka oma tegevust muutma.

Facebook küll sulges lehti ja kontosid ning hoiatuse tegi kaitseministeerium, kuid hoolimata sellest olid eksperimendi tulemused üllatavad.

"Oli võimalik teada saada üksuste asukoht, liikumine ja ülesanded ja mõjutada ka kaitseväelasi teenistuskohalt ehk valvepostilt lahkuma. Ükskõik, millisel ettekäändel," selgitas NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse asedirektor Peeter Tali.

NATO keskuse eksperdid leiavad, et midagi sellist oleme reaalses elus juba näinud.

"Me nägime seda, kui Venemaa sisenes Ukrainasse.Nägime, kuidas paljud Vene väed avalikustasid infot sotsiaalmeedias. Soovisime teada, kas midagi sellist on võimalik ka NATO partnerite vahel. Meie järeldus on, et jah, on võimalik küll," rääkis NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse vanemekspert Sebastian Bay.

"Kui me saame oma sõdureid, nende kehasid kaitsta kuulivestide ja kiivritega, siis suur küsimärk on, millega kaitsta nende aju ja mõttemaailma," märkis Tali.

Arvutite ja telefonide keelamine poleks ilmselt lahendus või vähemalt mitte hea lahendus.

"Tulevaste põlvkondade väljakutse ongi see, et nad ongi ühendatud kogu aeg sotsiaalvõrkudesse ja nad ei pruugi aru saada, mis seal sotsiaalvõrkudes toimub. Tegelikult see digitaalne maailm on nagu meie aja metsik lääs," sõnas Tali.

NATO keskuse soovitus on mängida digiohte õppustel järjest rohkem läbi.