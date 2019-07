Citybee toob nädalavahetusel Tallinna veel sada elektrilist tõukeratast, sest nõudlus on rataste laenutamise järele suur.

"Praegu on kõik tõukerattad igapäevaselt kasutuses ning enamik neist saab juba enne päeva lõppu tühjaks, mis näitab selgelt, et elektrilised tõukerattad on soositud transpordivahend Tallinna tänavatel," lausus Citybee Eesti juht Heigo Protten.

Protteni sõnul ollakse nõudluse jätkudes valmis tõukerattaid veel juurde tooma.

Elektrilisi tõukerattaid saab laenutada mobiilirakenduse Citybee abil, kust leiab lähima tõukerataste laenutuspunkti, ning millega saab alustada ja lõpetada tõukeratta kasutamist ning tasuda teenuse eest.

Praegu on Citybee`l Tallinnas kümmekond laenutuspunkti. Tantsu- ja laulupeo ajal on laenutuspunktid ka lauluväljaku ning Kalevi staadioni läheduses.

Citybee rattaga maksab sõidu alustamine 50 senti ning iga järgnev minut 10 senti.

Vastavalt kokkuleppele Tallinna linnavalitsusega võib elektriliste tõukeratastega sõita kuni 20 km/h ning eraldi turvavarustust kasutama ei pea.

"Kuigi seadusega pole turvavarustus nõutud, siis soovitame kasutada kiivrit ning hoolikalt jälgida teisi liiklejaid, et tagada liiklusohutus kõigile," lausus Protten.