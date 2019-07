Elektritõukeratastel harrastatakse mitmekesi sõitmist

Bolti meediasuhete juhi Karin Kase sõnul on see murettekitav, sest sel moel on ratast raskem juhtida ja ohtlikud olukorrad võivad kergemini tekkida. Ta lisas, et sellist kasutusviisi tuleks pigem vältida.

Sellele vaatamata on elektritõukerataste lõhkumisi vähe esinenud. Hetkel on Kase sõnul kasutusest väljas ja remondis vaid mõned üksikud tehniliste probleemidega tõukerattad.

"Inimesed on ratastega väga vastutustundlikult ümber käinud - pahatahtlikult ei ole ära lõhutud ühtegi ratast. Paar nädalat tagasi oli ühel rattal üks käepide murdunud, aga hiljem selgus, et ka see oli õnnetus," ütles Kase.

Ka CityBee piirkondlik juht Heigo Protten ütles, et tõukerattaid otseselt lõhutud ei ole.

"Pigem tuleb ette seda, et intensiivsest kasutamisest tingituna kipuvad mõned poldid natuke lahti tulema, kuid need vead parandatakse igapäevaselt," ütles ta.

Suure nõudluse tõttu plaanib Bolt aga sel nädalal Tallinna tänavatele veel 100 tõukeratast tuua, ütles Kase. Siis on Boltil kokku 300 elektritõukeratast.

CityBeel tõukerataste lisamise plaani ei ole, ent kui peaks selguma, et juba olemasolevatest 200 tõukeratast jääb väheks, siis on nad valmis uute lisamist kaaluma, ütles Protten.