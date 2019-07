Juunis linnapilti tulnud elektritõukeratastele kehtivad samasugused reeglid nagu jalakäijale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me tõlgendame seda elektritõukeratast jalakäija abivahendina ja sellega võib liigelda täpselt nii nagu jalakäija liikleb," selgitas politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Elektritõukerattaid rentivad firmad GPS-iga tõukerataste teekonda ei jälgi ja kindlat ala, kus nedega sõita võib, pole määratud.

"Meie Tallinnas ei piira seda, kus tõukeratas võib sõita. Meil on küll määratud tsoon, kuhu tõukeratta saab jätta, aga sellest alast võib välja sõita. Lihtsalt selleks, kui sõitu lõpetada, peab sellesse määratud alasse tagasi tulema," rääkis Citybee Eesti tegevjuht Heigo Protten.

Kui näiteks Lissabonis renditud elektritõukerattaga autode parkimisalal tiirutada, siis tuleb sõitjale sõnum, et tõukeratas pöörduks tagasi sobivale teele. Eestis sellist GPS-i kasutust elektritõukeratastele ei plaanita.

"Tänu GPS-ile on võimalik inimestel sõit lõpetada seal, kus nad soovivad, ja teistel inimestel jälle see ratas lihtsalt äpi abil üles leida sealt, kuhu eelmine kasutaja selle jättis. Nii et see on põhiline põhjus, miks need rattad GPS-iga varustatud on," ütles Bolti globaalne kommunikatsioonijuht Marek Unt.

"Ma olen 100 protsenti nõus, et elektritõukeratas, kõik need elektrilised abivahendid, mida seal liikluses kasutatakse ja millega liigeldakse suhteliselt kiiresti, on täna liiklusseaduse mõistes reguleerimata," kinnitas Loigo.

Bolti ja Citybee elektritõukeratastele on seatud maksimaalseks kiiruseks 20 kilomeetrit tunnis. Loigo palub kõigil inimestel järele mõelda, kui kiiresti ja turvaliselt on paslik tänavatel sõita oma või renditud elektritõukeratta ja muude abivahenditega. Kindlasti tuleks kanda kiivrit ja teisi kaitsevahendeid.

Elektritõukeraste hooaeg lõpeb aga talve tulekuga.

"Kui tõepoolest lumi on maas, siis ilmselt me tõukerattaid tänavale välja ka ei tõsta lume sisse, aga kuni ilma on, seni saavad inimesed sõita," ütles Unt.