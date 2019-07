Haapsalu külastas 106-aastane Soome aurulaev

Haapsallu saabus üle mere Soomest külla 106-aastane aurulaev Lokki. Aluse muudab tähelepanuväärseks fakt, et see uppus 1997. aastal, kuid tõsteti hiljem veest välja ning tehti kaheksa aastat kestnud tööde käigus uuesti korda.

1913. aastal valminud laev ehitati kahetekiliseks 1924. aastal. Aurikuga veeti nii inimesi kui ka loomi ja selle abil jõudsid kooli näiteks väikesaartel elanud lapsed. Hiljem kasutati seda tšarterreiside jaoks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1997. aastal läks laev põhja ja oli ühe talve vee all ning jäeti pärast dokki lagunema, kuni selle ostis praegune omanik.

"Me alustasime kaheksaaastast programmi, kus me tegime korda laevakere ja kõik puitdetailid, mille tegid meile muide eestlased, siitsamast Haapsalust. Siis me renoveerisime katlad, mootori ja kõik muu nii, et laev on nüüd selline nagu aastal 1924," kirjeldas Lokki kapten ja omanik Petri Korpivaara.

Omaniku sõnul pärineb tema huvi aurulaevade vastu lapsepõlvest, sest ka tema perel oli oma aurulaev. Lokki katlas köetakse kuumaks 5500 liitrit vett, mis muutub auruks.

"Et auru saada, on meil vaja aurukatelt ja me kütame katelt puudega. Selle abil saame auru ja seda auru kasutame mootoris, kus aur paneb silindrid liikuma," selgitas Lokki vanemmehaanik Olli Torvinen.

Inkoost Haapsallu sõit võttis aega kaheksa tundi.

Kolmapäeval asub meeskond teele juba Kuressaare suunas.