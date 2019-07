Männilinnas Tartu maanteele koolimaja taha kerkiva 4000-ruutmeetrise spordihoone esimesele korrusele tuleb suur spordisaal koos riietus- ja tööruumidega. Teisel korrusel asuvad jõusaal, aeroobika- ja treeningusaalid ning kõrgushüppeala ja lisaks on seal siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele. Spordihoone ja koolimaja ühendatakse galeriiga, teatas Tartu Postimees.

Hoonet ehitava ettevõtte KRC Ehitus tegevjuht Siim Kroodo ütles, et ehitustööd on graafikus ning kava kohaselt peaks see valmima tuleva aasta suvel.