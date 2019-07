Keskkonnaministeerium asub uurima, kas Hiiumaal tõepoolest leidis aset juhtum, et hunt ründas kodutrepil naist. Spetsialistid peavad praegu väga ebatõenäoliseks, et tegemist oli hundiga.

Kolmapäeva varahommikul ründas Hiiumaal Tahkuna kandis hunt kodumaja uksel perenaist, kes kuulis õuest koera hädakisa ja läks teda tuppa laskma. Naine sai tõsiseid vigastusi näo piirkonda ja vajas erakorralist arstiabi, teatas Eesti Jahimeeste Selts.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Marju Kaasik ütles ERR-ile, et hundirünnak oleks äärmiselt erakordne, eriti veel Hiiumaal. "Aga ministeerium võtab teadet tõsiselt ja asume seda juhtumit uurima." lisas ta.

Keskkonnaagentuuri ulukiseirearuande järgi Hiiumaal 2018. aastal ühtegi hundi pesakonda ei olnud. Teateid ja märke üksikutest huntidest seal on aga küll.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja sõnul ei ole praegu teadaoleva info põhjal võimalik kindlalt öelda, kas ründajaks oli hunt, metsistunud koer või hundi ja koera hübriid.

"Kui hundi ründeobjektiks on aga koer - nagu võib oletada antud artikli info valguses, siis ei ole tema sõnul võimatu, et kui koer peremehe juurest kaitset otsima läheb, võib hundi rünnaku alla sattuda ka inimene. Samasugune oht on ka metsas lahtise koeraga liikudes - kui kiskja seal koera ründab ja koer peremehe juurde jookseb, on võimalikust ühest ründeobjektist saanud kaks," kirjeldas Veeroja.

Hundiuurija: hundi rünnak on vähetõenäoline

Keskkonnaagentuuri hundispetsialist Marko Kübarsepa sõnul peab ta võimalust, et naise ründajaks võis olla hunt aga väga ebatõenäoliseks.

"Selle kirjelduse alusel ei usu ma väga, et hunt nii käituks. Saan tuua paralleeli põhjanaabrite soomlaste juurest, kus on selliste juhtumite puhul olemas kindel käitumise reeglistik. Ka siin oleks pidanud võtma haavast DNA proovi, mille alusel saaks hiljem väita, et tegu oli hundiga. Sarnaste juhtumite puhul Soomes on neist enamus osutunud valeteadeteks ja esialgsed hundid on kõik osutunud koerteks. Faktid pole selliseid juhtumeid kinnitanud. Seepärast suhtuksin ka Hiiumaa juhtumisse skepsisega, sest ainsaks tõendiks on hetkel kannatanu enda jutt. Hunt võib vahel puuris olles inimest rünnata. Aga niimoodi koduõuel - väga raske uskuda," rääkis Kübarsepp.

Jahimeeste seltsi versioon: suure tõenäosusega ründas naist hunt

Tahkuna kandis elaval perenaisel on suurt kasvu valge koer, kellel on elektrooniline kaelaside ja kes liigub ainult kitsas piirkonnas õuealal.

24. juuli varahommikul kella 3-4 paiku lasi perenaine koera tema soovil korraks õue. Perenaise sõnul haugub koer erinevalt, kui ta kohtab siili või teisi väiksemaid elukaid. Ta tunneb oma koera häälitsusi hästi.

Natukese aja pärast kuulis perenaine aga koera hädakisa, mispeale ta läks koera tuppa laskma ja avas ukse. Koer tormas sisse ja samas ründas hunt naisterahvast näkku. Naine sai silma piirkonda tõsiseid vigastusi ja vajas erakorralise meditsiini abi. Praeguseks on naine lubatud koju ja ta on paranemas, vahendas jahimeeste selts juhtunut.

Ka jahimeestel tekkis küsimus, kas tegu oli ikka hundiga või hundikoeraga. Asja uurides ja hinnates koera käitumist, kes siiani on šokis, on jahimeeste sõnul väga suur tõenäosus, et tegemist oli hundiga. Ründe agressiivsus, koera ründeaegne reaktsioon ja häälitsused ning käitumine pärast rünnakut annab ekspertidele alust uskuda, et tegemist oli hundiga. Seda kinnitab ka fakt, et ümbruskonnas puuduvad suured ja hundisarnased koerad täielikult. Ka ründe alla sattunud naisterahva kirjeldus viitab hundile.

Eesti Jahimeeste Selts palub kõigil jääda rahulikuks ja mingiks paanikaks põhjust pole. Tegemist on kahetsusväärse üksikjuhtumiga, mille üksikasjad nii jahimehed kui ka keskkonnaametnikud välja selgitavad, märkis selts.