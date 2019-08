"Meie tuleviku alal" kuuleb teaduspõhist arutelu Eesti tuleviku üle

"Meie tuleviku ala" aruteludes vaadatakse Eesti tulevikku teadus- ja teadmispõhiselt, kaasates vestlustesse nii teadlasi, ühiskondlikult aktiivseid kodanikke kui ka poliitikuid. Kahe päeva jooksul otsitakse arutelude käigus lahendusi ja arengusuundi, kuhu Eesti ühiskond võiks liikuda.

"Käime nende kahe päeva jooksul läbi erinevad valdkonnad ja püüdleme selle poole, et teise päeva õhtuks kujuneks meil tervikpilt Eesti riigi, rahvuse ja ühiskonna tulevikust, mille saame üle anda edasiseks aruteluks poliitikutele," selgitas Eesti Rahvusringhäälingu poolne arvamusfestivali sisu koordinaator Rain Kooli.

"Tahame selle ühisettevõtmisega juhtida tähelepanu sellele, et Eesti ei oleks see, mis ta on, kui meil ei oleks sada aastat tagasi loodud rahvusülikooli ja oma teaduskeelt. Teiseks tahame tekitada usku, et see, mis on meid siia toonud, viib meid ka edasi. Usume, et Eesti tulevik sõltub suuresti sellest, kui palju võetakse kuulda teadlasi ja kui palju teadlased ise suudavad end kuuldavaks teha. Jagame veendumust, et parem tulevik on teadmis- ja teaduspõhine, millest on kantud ka meie ühine festivalilava," sõnas "Rahvusülikool 100" nõuandva kogu esimees professor Margit Sutrop.

Eesti tulevikule lähenetakse mitmekülgselt ja sellest tõukuvalt on ka teemadering võimalikult lai. Reedel arutletakse Paide Vallimäe laululaval avatud "Meie tuleviku alal" muu hulgas eestikeelse teaduse, inimvõimete piiri ning Eesti väärtus- ja komberuumi üle. Päeva lõpetab kliimadialoog president Kersti Kaljulaidiga, kus tema vestluskaaslasteks on noored.

"Meie tuleviku ala" laupäevase kava avab vestlus Euroopa Liidu tuleviku üle, kus on võimalus Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetelt küsida, millise Euroopa soovivad nemad anda aastal 2024 üle järeltulijatele. Arvamusfestivali teise päeva vestlused keskenduvad ka Eesti kasvu tegelikele väljavaadetele ja teaduspõhisele mõtteviisile. Festivali lõpetab parlamendierakondade esimeeste vestlusring.

"Meie tuleviku ala" aruteludes osaleb ligikaudu 40 teadlast ja õppejõudu, arutelusid juhivad rahvusringhäälingu saatejuhid ja ajakirjanikud. Paide Vallimäelt jõuab kuulajateni ka kaks raadiosaadet: Andrus Karnau juhitud "Olukorrast riigis" Raadio 2-s ja Vikerraadio "Rahva teenrid" Mirko Ojakivi vedamisel.

"Meie tuleviku ala" arutelusid saab otseülekandes jälgida ERR-i arvamusfestivali erilehel arvamusfestival.err.ee. Tartu Ülikooli rahvusülikooli sajanda aastapäeva üritustega saab tutvuda veebilehel 100.ut.ee.