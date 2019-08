"Mina arvan, et (Arvamusfestivali) aeg ei ole ümber. Küll aga on Arvamusfestival nüüd seitsmendal ja edasistel aastatel jõudnud pöördelise kohani, kus kindlasti toimuvad mõningad muutused. Et oleks rohkem ka päevakajalisi teemasid, täna on see hulk küllalt väike," ütles Tammist, kes hakkab korraldama 2020. aasta festivali, ERR-ile.

ERR-i teadustoimetaja Marju Himma küsis esmaspäeval Vikerraadio päevakommentaaris, kas Arvamusfestivali aeg pole ehk ümber saamas, kui üha enam korraldavad arutelusid kõikvõimalikud huvigrupid, mida võib pidada ka sisuturunduseks või reklaamiks.

Tammist ei nõustunud sellega, justkui oleks Arvamusfestival praegu liigselt huvigruppide keskne, kes dikteerivad teemasid ja teevad omale sisuturundust või reklaami.

"Ei, seda kindlasti ei ole, selle väite saab ka iga külastaja ise ümber lükata. Loomulikult igal üritusel on kriitikuid, kuid selle väitega ei saa kuidagi nõustuda," rääkis Tammist ERR-i Kesk-Eesti korrespondendile Olev Kengile.

"Kõik on ka järgmisel aastal Paidesse kindlasti oodatud, ja ka ülejärgmisel. Ja ka kümnes festival toimub. Ma arvan, et kui tänapäeva nii maailma kui Eesti poliitikat vaadata, siis see aeg on just käes ja ma arvan, et Arvamusfestival kindlasti ei näita hääbumise märke," lisas Tammist.

Tänavusel Arvamusfestivalil on 24 aruteluala, toimub 164 arutelu, on lasteala, laste- ja lemmikloomahoid ning festival on jätkuvalt peresõbralik, ütles Järvamaa-poolse korraldusmeeskonna juht Maiko Kesküla.

"Meie üldine katusteema on teadusel põhinev tulevik. Ja ma arvan, et enneolematult palju teadlasi osaleb sellel aastal erinevates aruteludes. See on väga hea, sest see muudab arutelu sisukamaks ja argumenteeritumaks," rääkis Kesküla.

"Ka tänavu on väikeste laste hoid ja lausa beebitelk, kus saab väikest last imetada ja kus on emadel võimalus väikese lapsega puhata. Lisaks on laste arutelud, laste huviprogramm. Hull Teadlane hullutab seal lapsi, nii et igal juhul lapsed kaasa. Ja ka lemmiklooma võib kaasa võtta, sest meil on olemas ka lemmikloomahoid," lisas Kesküla.

Arvamusfestival toimub sel reedel ja laupäeval Paides. Tänavuse festivali peakorraldaja on Maiu Lauring.