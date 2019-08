Mõlemad Saaremaa ajalehed heitlevad kahjumi ja maksuvõlaga

Vjatšeslav Leedole kuuluv Raadio Kadi OÜ, mis annab välja ajalehte Saarte Hääl, peab portaali saartehaal.ee ja edastab raadiosaateid, on aasta-aastalt kahjumit kasvatanud ja nende mullune miinus oli üle 338 000 euro. Ka ettevõtte käive langes 2017. aasta tulemuse, ligi 700 000 euro juurest 614 000 euroni.

"Ettevõtte negatiivne tulem on tingitud ajalehe kirjastamisega kaasnevatest kuludest. Kuna maakonnas konkureerib kaks kohalikku lehte, ei ole hinnastamispoliitika mõistlik ei tellijatele ega äriklientidele," tõdes Saarte Hääle väljaandja oma aastaaruandes.

Sellega on sama meelt ajalehe Meie Maa väljaandja, Arne Pagilile kuuluva Saaremaa Raadio OÜ tegevjuht Priit Rauniste.

"Selge on see, et kaks lehte siin kunagi plussi ei tule," ütles ta ERR-ile ja lisas, et kui saarel tegutseks vaid üks ajaleht, oleks lootust vähemalt nulli jääda.

Saaremaa Raadio OÜ ei ole möödunud majandusaasta aruannet veel esitanud, kuid Rauniste sõnul jäi nende kahjuminumber mullu paarisaja tuhande euro ringi.

Tänavuse juuni lõpu seisuga töötas Meie Maas 36 inimest ning tegevjuhi kinnitusel jätkab väljaanne tegutsemist, ehkki ta ei osanud öelda, milline võiks olla lahendus, ega pidanud tõenäoliseks, et 2019. aasta majandustulemused mullustest paremad tuleksid. Ka seda, kui kaua mõlemad ajalehed kahjumiga töötada jaksavad, ei osanud Rauniste öelda.

Saarte Häält välja andvas Raadio Kadi OÜ-s oli juuni lõpus töötajaid 28. Ettevõtte maksuvõlg riigi ees on praeguse seisuga 52 475 eurot, millest 35 606 eurot on ajatatud.

Meie Maa väljaandja maksuvõlg on 11 528 eurot ning see on tekkinud tänavu suvekuudel.

"Jah, ajatasime esimest korda," jäi Rauniste maksuvõla kommenteerimisel napisõnaliseks.

Viis korda nädalas ilmuva Saarte Hääle tiraaž oli Eesti Ajalehtede Liidu andmetel mullu detsembris 5800, kuus korda nädalas ilmuval Meie Maal aga 6700.