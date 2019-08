Vaidlus selle üle, kes peaks olema Läti Ülikooli rektor, on veninud uue akadeemilise algusse. Nimelt on senine rektor Indrikis Muižnieks kaevanud kohtusse valitsuskabineti otsuse teda uuesti ametisse mitte kinnitada.

Muižnieks teatas neljapäeval, et kavatseb esitada kohtule ka hagi, millega nõuab, et kohtuvaidluse ajal ei saaks ka kedagi teist Läti Ülikooli rektori ametisse valida, vahendas Läti ringhääling.

Senine rektor lisas, et kohtuvaidlus ei peaks mõjutama Läti Ülikooli tudengeid, sest kõik olevat plaanikohaselt uue akadeemilise aasta alguseks ette valmistatud.

Valitsus tegi 27. augustil otsuse Muižnieksi ametiaega mitte pikendada. Selle asemel nimetas valitsus rektori kohusetäitjaks ajaloo- ja filosoofiateaduskonna dekaani Gvido Straube.

Muižnieksi jätkamise teema on tekitanud vastuolulise vaidluse akadeemilistes ja poliitilistes ringkondades, sest tema valimisega seoses olevat esinenud reeglitele mitte vastavaid ilminguid. Ülikool ja Muižnieks ise on igasugust reegliterikkumist eitanud ja erinevad vaatlejad on leidnud, et Läti Ülikooli rektori ametikoha küsimus on muutunud liiga poliitiliseks.