Plastist mikrotorude tootja käivitas Lõiuse külas uue tehase

Mikrotorude tootja Höhle alustas kolm aastat tagasi Juuru vallas Jaluse külas ja kuna sealsed rendiruumid jäid kitsaks, kerkis uus, pinnalt kolm korda suurem tehas vaid aastaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"7000 ruutmeetrit, poolteist hektarit asfaldiplatsi ja kaasaegsed tootmisliinid, mida me kasutasime juba varasemal rendipinnal, ja kõik kohalik vajalik infrastruktuur," selgitas Höhle juhatuse liige Toomas Koobas.

Tehase rajamisse investeeriti neli miljonit eurot. Uue tehase rajamisse kaasati strateegiline investor Tõnis Kaasik.

"Pankade jaoks kõik see, mis asub Tallinna ringteest väljaspool, see laen on allahinnatud pärast väljaandmist - see on tinglik kõneviis praegu - ja loomulikult sellise ettevõtte ülesehitamiseks, mis on taotluslikult just maapiirkonnas, oli vajalik leida kohapealne investor, kes julgeb võtta sellise riski. Nii ka Tõnis Kaasik sellesse projekti sisse astus," selgitas Koobas.

Höhle kasvatas kolme aastaga müügikäibe nullist nelja miljoni euroni ja toodab ööpäevas 200 kilomeetrit mikrotorusid. Uus tehas võimaldab omanike sõnul lisada veelgi tootmisliine ja hakata plaste ka taaskasutama.

Höhle torusid turustatakse tosinas Euroopa riigis, sealhulgas Eestis ja neid kasutatakse valguskaablite paigaldamisel.