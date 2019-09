Eesti põllumajandustootjaid on tabanud uus nuhtlus - viimasel kahel aastal on soodsate ilmaolude tõttu hakanud laialt levima oa-teramardikas. See väike putukas inimesele ohtlik pole, kuid auklikuks näritud oad inimtoiduks ei kõlba ja kui neid on liiga palju, läheb kogu saak loomasöödaks.

Mällikvere põllumajandusühistul Jõgevamaal on liblikõieliste kasvatamise kohustuse tõttu tänavu põldoa- ja hernepõlde 74 hektarit. Kuigi Mällikveres on põlduba kasvatatud varemgi, ilmutas kutsumata külaline - oa-teramardikas - ennast tänavu esimest korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mardikas avastati alles siis, kui oaseeme jõudis kuivatisse.

"See kahjur läheb läbi oa kauna ja uuristab oa sisse augu, kus ta seda siis vaikselt nosib ja sööb. Kahjustatud on neli kuni viis protsenti teradest, mille me ära oleme viinud," selgitas Mällikvere põllumajandusühistu juht Meelis Kaljuste.

Ta lisas, et mardikas loomadele ega inimestele ohtlik pole, kuid kui kahjustusi on liiga palju, saab ube kasutada ainult loomatoiduks.

"Kui toiduuba maksab 230 eurot tonn, siis söödauba 170. See on arvestatav hinnavahe. Ja suur risk on seda niimoodi teha, kui seda üle viie protsendi läheb," ütles Kaljuste.

Taimekasvatuse instituudi Jõgeva sordiaretuse teadur Lea Narits nägi auklikke ube Eestis esimest korda 16 aastat tagasi, kuid laialt on meil oa-teramardikas levima hakanud alles viimastel aastatel ja seda valdavalt Lõuna-Euroopast toodud külviseemnetega.

"Kuna siin, Eestis on eriti kahel viimasel aastal väga soodus ilm tema levikuks ja eluks soe ja kuiv, siis on ta tulnud ka meile. Inimtoiduks need seemned tegelikult hästi ei kõlba, loomasöödaks, jah, loomulikult," rääkis Narits.

"Valdavalt ta sööb endospermi ehk idulehti. Idu ta ei kahjusta, aga kui oas on auk sees, siis sealt on võimalik teistel haigusetekitajatel sisse minna, mis tähendab, et tegelikult ta teeb päris märkimisväärse kahju," lisas Narits.

Oa-teramardika vastu tõhusat tõrjet pole, sest suur osa tema elust möödub osaseemne sees.