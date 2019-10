Uus tänavavalgustus jätab Lihula kortermajad pimedusse

Maakonnaleht selgitab, et kuigi veel sel sügisel saavad Lihula, Kirbla ja Tuudi üle 300 moodsa ja säästliku leedlambi, siis kortermajad jäävad edaspidi pimedusse, sest nende ümber on eramaa, kuhu eurorahadega uusi tänavalampe paigaldada pole lubatud. Näiteks Lihula Ristiku asumis on üle kümne kolmekorruselise kortermaja ning majakobara piirini jõudnud, lähevad elanikud edasi taskulambi valgel.

Lihula uue tänavavalgustuse paigaldamine läheb maksma üle miljoni euro, üle 400 000 euro andis toetust keskkonnainvesteeringute keskus ning Lääneranna vallavalitsuse teatel on toetus ette nähtud vaid avaliku ruumi valgustamiseks, mistõttu peavad korteriühistud edaspidi tagama valgustuse neile kuuluval maal ise.

Lihula Ristiku 10 korteriühistu juhatuse liige Tiit Salm pahandas, et taolisest muudatusest ei antud ühistutele teada.

Lääneranna vallavalitsusest öeldi Lääne Elule, et vallavalitsus on elanikke tänavavalgustuse rekonstrueerimisest teavitanud nii paberlehes kui ka veebis, kuid korteriühistutega kooskõlastamine oli projektijuhi ülesanne. Projektijuht Jüri Moor ütles, et peab lepingust vaatama, kas see on tema ülesanne.