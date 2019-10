Tallinn tõstab endiste linnapeade toetust pea kaks korda

Eelmine määrus "Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele" kehtib alates 2011. aasta 1. jaanuarist. Uue määruse eelnõu järgi hakatakse endistele linnapeadele maksma 1000 eurot kuus. Toetust makstakse endistele meeridele, kes on vanaduspensioni eas ega tööta.

Määruse eelnõu peab heaks kiitma ka linnavolikogu.

Sama määruse eelnõuga tõstetakse ka tegevametnike palgavahemikke. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et palgavahemike muutmine on vajalik, et tagada linna teenistujate konkurentsivõime palgaturul ning et linnale saaks eri valdkondades värvata tippspetsialiste.

Selleks tahetakse mõnes grupis tõsta palgamiinimumi, teises grupis maksimumi. Näiteks tippspetsialistide puhul tõuseb palgamaksimum seniselt 3000 eurolt 3500-le ning keskastme juhtidel 3100 eurolt 3500-le. Valdkonnajuhtidel tõuseb miinimum 1600 eurolt 1900-le ning maksimum 3800 eurolt 3900-le.

Linna palgal olevatel keskastme juhtidel tõstetakse miinimumkuutasu tuhandelt 1100 eurole ning lastekaitsetöötajatel maksimumkuutasu 1600 eurolt 1700-le.

Samuti tõstetakse põhipalgast suurema palga maksmise ülempiiri. Kui seni oli selleks 20 protsenti, siis uue määruse eelnõu järgi on see 30 protsenti.

Uue määrusega moodustatakse ka linna juhtidele kolm palgagruppi. Linna ametiasutuste juhtide palgavahemik on eelnõu järgi 3600 kuni 6440 eurot, linna direktoritel 3600 kuni 6200 eurot ning linnaosavanematel 3400 kuni 4400 eurot. Kolm palgagruppi kehtestatakse "linna juhtide palkade sisemise õigluse tagamiseks ja palgaturul konkurentsis püsimiseks".