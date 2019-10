Ornitoloogiahuvilised kogunesid Põõsaspea neemele arktilisi veelinde vaatlema

Põõsaspea neem on Eesti mandriosa loodepoolseim punkt. Alates 2004. aastast teevad ornitoloogid seal iga viie aasta tagant arktiliste veelindude seiret. Tänavune rändeloendus algas juba juuli alguses ja kestab novembrini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siia koondub Põhja-Venemaa tohutul tundra- ja taigaalal pesitsevate veelindude ränne, eriti sügisel. See ala, kust nad siia koonduvad rändel, on ülejäänud Euroopa suurune. See on üle saja korra suurem kui Eesti ja selle teeb unikaalseks, et siin saab neid kokku lugeda, kui palju neid seal on, kuidas neil pesitsusedukus on olnud ja nii edasi," rääkis arktiliste veelindude rändeloenduse projektijuht Margus Ellermaa.

Põõsaspea neem on tähelepanuväärne asukoht ka loodusturistide silmis.

"Olen siin esimest korda. See on fantastiline koht, kus on palju liike, mida meie tavaliselt ei näe. Palju rändlinde," ütles Suurbritanniast tulnud Stephen.

Võrreldes 2004. aastaga, kui projekt algas, on Ellermaa sõnul näha suurt muutust auli populatsioonis.

"Auli populatsioon on kokku kuivanud, see on selge. Ta on ka globaalselt nüüd ohustatuks tunnistatud ja baseerudes ka osaliselt siin meie kogutud informatsioonile," nentis ta.

Ellermaa sõnul ei ole täpselt teada, mis on aulide kadumise põhjus. Selle taga võib olla nii kliimamuutus kui ka toidubaasi vähenemine Läänemerel.