Kahjuri tõrjumiseks saastunud taimed hävitatakse. Saastumiskahtlaseks tunnistatud taimi on kohustus hoida kaks aastat karantiinis ning nende tootmiskohalt väljaviimine ja müük on keelatud.

Kõigil, kes on sel aastal ostnud Räpina aianduskooli turustatud viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikuid ning märkavad nendel haiguse tunnuseid, palub põllumajandusamet võtta ühendust aianduskooli õppemajandiga urmas.roht@aianduskool.ee. Soovitav on lisada fotomaterjal haigestunud taimedest.

Vältimaks haigustekitajate levikut, ostab aianduskool tagasi tänavu kevadel müüdud haiguskahtlusega istikud. Tagasiostmine toimub ainult eelneva kokkuleppe ja taimel kaasas oleva taimepassi alusel. Täpsem info aianduskooli kodulehel.

Viljapuu bakterpõletik on roosõieliste puude ja põõsaste bakterhaigus, mille peamisteks peremeestaimedeks on õuna-, pirni-, viir- ja tuhkpuu, ebaküdoonia, pihlakas, toompihlakas. Haiguse kahjustus sarnaneb põletuskahjustusega, taimede lehed, õied ja viljad muutuvad pruuniks või mustaks, kuid ei varise. Iseloomulik on ka haigestunud taimeosadest bakterlima eritumine, eriti niiske ilmaga, samuti haigestunud võrsetipu põlvjalt allapoole paindumine.

Tegemist on bakterhaiguse kolmanda leiuga Eestis. 2012. aastal tuvastati haigus esimest korda, tänu tõrjele õnnestus Eestis haiguskolded likvideerida ja säilis viljapuu-bakterpõletiku suhtes kaitstava piirkonna staatus. Kaitstav piirkond on Euroopa Komisjoni poolt tunnistatud piirkond, kus ohtlik taimekahjustaja ei ole kohastunud ega esine, kuid kus on oht selle levimiseks soodsate ökoloogiliste tingimuste või teatud põllu- ja metsakultuuride tõttu. Kaitstava piirkonna staatus annab eelise kauplemisel teiste sarnaste piirkondadega. Sarnane staatus on ka Soomel, Lätil ja osaliselt Leedul, mujal Euroopas on haigus laialt levinud.

Maaeluministeerium tagab viljapuu-bakterpõletiku tõrjeabinõude rakendamise toetuse maksmise vastavalt kehtestatud korrale. Toetus võimaldab hüvitada tekkinud kulud isikule, kes on nõuetekohaselt rakendanud kohustuslikke tõrjemeetmeid ohtliku taimekahjustaja hävitamiseks.