Politsei: Europoli kampaaniate käigus tabatakse mõnikümmend tagaotsitavat

PPA teabehaldusbüroo juhtivkriminaalametnik Sergo Eelmäe ütles, et Europoli korraldatavad rahvusvahelisi tagaotsitavaid puudutavad kampaaniad on üsna edukad ning tavaliselt tabatakse tänu nendele mitukümmend inimest.

Europol avaldas veebilehe Euroopas enim taga otsitud naiskurjategijatest ning nende hulka kuulub ka narkokaubanduse eest süüdi mõistetud eestlane, 30-aastane Kristi Amberg.

Eelmäe selgitas ETV saates "Ringvaade", et Europol lõi tagaotsitavatest naistest veebilehe, et tagaotsimise teemad ühiskonnas ja laiemalt Euroopa Liidus paremini pildile tuua. "Kuiva jutuga ilmselt tänapäeval pilku ei püüa. See on see, mida on ühise pingutusena üritatud visualiseerida," sõnas ta.

Eelmäe sõnul on statistika üleeuroopalise tagaotsimise käigus tabatud kurjategijate kohta hea ning ka kampaaniad toovad tulemusi.

"Siin võib-olla ei tulegi mõõta seda kilogrammides või tükkides, aga statistika on päris hea. Kampaaniate käigus ikkagi mõnikümmend inimest tabatakse," kinnitas ta.

Eesti politsei otsib rahvusvaheliselt taga igal aastal umbes 100 inimest. "Need on Eesti menetlused. Eestist pärit isikuid võib olla tagaotsitavaid rohkemgi, aga teiste riikide poolt. Aga see, keda Eesti otsib, on umbes 100 ringis, mis moodustab tänase päevaga viiendiku kõigist tagaotsitavatest," ütles selgitas Eelmäe.

Eelmäe kinnitas, et neid tagaotsitavaid, kes on Eestis tabatud, on päris palju. "Politsei töövahendid pole ainult klantspilt, mis on Europoli poolt tehtud, siin on ka infosüsteemid, teabekogumised taga. See töö on mahukas, aga ka väga resultatiivne," lisas ta.

Eelmäe sõnul pidas PPA isegi sel nädalal kinni ühe inimese, keda rahvusvaheliselt taga otsiti.