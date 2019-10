Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ütleb: "Oleme edukad vaid juhul, kui teadvustame vajadust pidevalt juurde ja ümber õppida, olla ettevõtlik ja loov, et kiirelt muutuvas keskkonnas toime tulla. Õppimine ja oma oskuste teadlik kasutamine peab muutuma aktiivse eluhoiaku lahutamatuks osaks."

Selle mõtte elluviimist on tööturul väga vaja. Automatiseerimise ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga tekib uusi töökohti pigem juurde, kui kaob ära. Aga need tööd eeldavad teistsuguseid oskusi, näiteks oskust rääkida võõrkeelte kõrval n-ö masinate keelt – kui mitte ise programmeerida, siis vähemalt aru saada, kuidas tehnisintellekt töötab, ja sellega koos töötada.

Arvatakse, et meil puudub isegi ettekujutus nendest töödest, mida praegu sündivad lapsed täiskasvanuna tegema hakkavad. Ainus "pääsetee" üha kiiremini muutuval tööturul näib olevat pidev õppimine.

Tulevikutöötaja kõige väärtuslikum oskus on õppimise oskus. Võib vaielda, kas täiskasvanud inimese õppimine algab oskusest unustada uue omandamiseks kõik see, mis on varem õpitud, või hoopis suutlikkusest sidustada uusi teadmisi juba olemasolevatega. Mõlema lähenemise ühisosa on aga õppimise kui tegevuse teadvustamine.

Iga elu hetk pakub võimaluse õppimiseks, kui me seda vaid nõnda vaatame. Näiteks, hommikuses liiklusummikus kütust kulutades on võimalik pöörata teadlikku tähelepanu nii iseenda seest kerkivatele emotsioonidele kui ka samas reflekteerida teemal, kuidas ma siia sattusin, mida ma sellest õpin ja järgmine kord teisiti teen, millistele sarnastele olukordadele oleks see teadmine üle kantav jne.

"Tark töötaja leiab omal algatusel õppimise võimaluse igast elu hetkest."

Podcast'e kuulates võib korraldada endale täiesti tasuta "autoülikooli". Metoodiliselt ei toimu õppimine juba ammu enam klassiruumis tööandja poolt korraldatavatel koolitustel. Tark töötaja leiab omal algatusel õppimise võimaluse igast elu hetkest.

Tööandjad püüavad samuti omalt poolt integreerida õppimise võimaluse maksimaalselt igapäevaste tööülesannete täitmisesse. Väga levinud on 70-20-10 põhimõtte rakendamine, mille kohaselt toimub 70 protsenti õppimisest iseseisvalt kogemuse kaudu, 20 protsenti omandatakse teiste kaasabil ja 10 protsenti kursustel.

Tööandja suurendab teadlikkust, loob keskkonna ja annab kätte suuna, aga õppimise eest vastutab töötaja ise ehk nagu ütles Carl Rogers juba 1969. aastal: "Me ei saa teisele inimesele otseselt midagi õpetada, me saame soodustada tema õppimist."