Virumaa Teataja kirjutab, et kuigi õpilased saavad kooliteed jätkata Rakvere ametikoolis, on nad ärevad, õpetajad omakorda murelikud.

RTG pedagoogid muretsevad iseäranis nende noorte pärast, kes on haridustee pooleli jätnud seitsmendas või kaheksandas klassis ning kelle on kooli paindlikkus toonud tagasi õppimise juurde, nii et nad on hakanud taas õpetajaid usaldama.

Haridus- ja teadusministeerium on aastaid ponnistanud, kuid keskhariduseta inimeste arv ei vähene, vaid kasvab: 20-64-aastaste seas on ligi 100 000 meest-naist, kel pole keskharidust. Nüüd võtab riik suurema vastutuse, püüdes lähtekohta muuta: täiskasvanute gümnaasiumid liidetakse kõikjal ametikoolidega, nii ka Rakveres.