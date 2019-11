Kohtla-Järve riigigümnaasiumist lahkunud õpilaste arv on veel kasvanud

Haridusministeeriumi delegatsioon külastas kolmapäeval Kohtla-Järve ja Jõhvi riigigümnaasiumi, kus muu hulgas arutati seda, et sügisel üle 320 õpilasega alustanud Kohtla-Järve koolist on alates õppeaasta algusest lahkunud 32 õpilast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Veel nädal tagasi oli äraläinute arv 26.

Haridusministeeriumi teatel ei ole lahkujate hulk midagi erakordset, kui võrrelda Kohtla-Järve kooliaasta algust teiste riigigümnaasiumidega. Osa lahkujatest on läinud Jõhvi gümnaasiumisse.

"Septembrikuust tänase päevani oleme saanud vastu võtta viis õpilast. Soovijaid on olnud natukene rohkem, aga vestlusvoorust kõik edasi ei pääsenud. Põhjused, miks nad meie kooli tulevad, on hästi erinevad," rääkis Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait.

"Riigigümnaasium on hea peegel põhikoolidele ja kohalikele omavalitsustele, sest tänu neile tulevad välja erinevad nõrkused ja need ei pruugi olla keelega seotud, vaid ka muudes ainetes. Seda tulebki nii vaadata, et kui on näha, et mingis teatud koolis tekib ühesuguse puudujäägiga õpilasi, siis tuleb kohapeale minna, vaadata, millest see tuleneb, kas probleem on õpetajamise metoodikas, õpetamise kvalifikatsioonis või on puudu õppevahendeid," kommenteeris haridusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal.