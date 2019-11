Google ostab 2,1 miljardi dollariga nutiseadmefirma Fitbit

"Me oleme loonud usaldatud kaubamärgi, millel on üle 28 miljoni aktiivse kasutaja üle maailma, kes kasutavad meie tooteid, et elada tervislikumat ja aktiivsemat elu," ütles Fitbiti kaasasutaja ja tegevjuht James Park.

"Google on ideaalne partner meie missiooni jätkamiseks," lisas ta.

Fitbit on viimastel aastatel hakanud nutikellade turul alla jääma tehnoloogiahiiu Apple toodetele.

Google ja Fitbit lubasid, et panustavad kasutajate andmete kaitsmisele ja Google ei kasuta Fitbiti senini kogutud kasutajainfot suunatud reklaamiks.