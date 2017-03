Leht: Eesti pangad ei soovi välismaalaste ettevõtetele kontosid avada

Nordea Eesti rahapesu tõkestamise koordinaator Toomas Tuuling märkis, et välisriigi juriidiliste isikute puhul peab konto avamiseks olema ette näidata äritegevus Eestis või peab ettevõtte omanik olema Eesti kodanik või resident, kirjutab Postimees.

"Välismaalase omanduses oleva ettevõtte puhul määrab Eestiga seose tugevuse see, kas ettevõttel ka Eestis partnereid, töötajaid või äriruume, kas see maksab makse, müüb siin teenuseid ja tooteid," ütles Tuuling ning lisas, et tuleb tuvastada, miks on isikule Eestis tegutsevas pangas kontot üldse vaja.

Samal seisukohal on nii SEB kui ka LHV ehk kontot avada sooviva ettevõtte äritegevus peab olema seotud Eestiga.

"Peamine põhjus, miks pangandus tervikuna on mitteresidentide kontode avamisel pigem konservatiivne, on asjaolu, et nende teenindamisel on olulisel keerulisem täita "tunne oma klienti"-meetmeid, tuvastada kliendi varade tegelikku päritolu ja muid rahapesu tõkestamise seisukohast olulisi aspekte," ütles LHV jaepanganduse juht Andres Kitter.

Eestil on 15 649 e-residenti ning nende osalusel asutatud 2391 äriühingut, millest 1922 äriühingus on juhatuse liikmeks ainult e-residendid.