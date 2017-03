Nääs taotleb Savisaare suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist

Nääs esitas teisipäevasel eelistungil Harju maakohtus taotluse Savisaare suhtes menetluse lõpetamiseks, kuna ta on pöördumatult haigestunud ja ei ole võimeline kohtumenetluses osalema.

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul ei ole senine asjade käik näidanud, et Savisaarel oleksid väga tõsised terviseprobleemid, sest seni polnud kaitsja sellist taotlust esitanud.

"Savisaar on tööle võetud Keskerakonna ajaloonõunikuks ning ta kohtub valijatega," märkis Evestus ja lisas, et vajadusel saab kohus alati kutsuda kiirabi, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Nääs taotles ka juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse taandamist, kuna ta on kaitsja hinnangul kohtueelse menetluse jooksul olnud erapoolik. Kohus seda ei rahuldanud.

Veel taotles Nääs menetluse lõpetamist kriminaalasja rahapesu episoodis aegumise tõttu, kuna see on kestnud tänaseks juba kuus aastat ning Savisaare osas on seda menetletud tänaseks 5,5 aastat.

Rahapesu episoodi ja Savisaare tervist puudutavas taotluses võtab kohus seisukoha 13. aprillil.

16. veebruaril toimunud esimesel eelistungil määras kohtunik Anne Rebane põhiistungi 12. juunile ning istungid kestavad tõenäoliselt 2018. aasta septembrini välja.

Süüdistus

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, ametiisikuna ja grupis, samuti neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises. Keskerakond on süüdistuse saanud juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin, Hillar Teder ja Vello Kunman.

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani, samuti peab kohtu ette astuma Tallinna linnavalitsuse eksnõunik Priit Kutser.

Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevuses ei tuvastatud tahtlust omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele.