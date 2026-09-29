X!

Prokuratuur lõpetas Sven Pertensi kriminaalasja

Eesti
Sven Pertens
Sven Pertens Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Sven Pertens peeti 2025. aasta jaanuaris kinni kahtlusega, et ta on võtnud erasektoris altkäemaksu ning kuritarvitanud TREV-2 Grupp AS-i usaldust. Esmaspäeval lõpetas prokuratuur menetluse erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu. Ülejäänud osas lõpetati menetlus poolte kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel ning asi kohtusse ei jõua.

Sven Pertens ei tunnistanud ennast üheski talle esitatud kahtlustuse episoodis süüdi.

"Kogu see pikk uurimine alustati kahtlusega, et ma olen võtnud erasektoris altkäemaksu. Mul on hea meel, et ka prokuratuur mõistis lõpuks, et see kahtlus oli alusetu ning lõpetas selle osas menetluse koosseisu puudumise tõttu," kommenteeris Pertens.

Uurimise käigus kahtlustati Pertensit ka usalduse kuritarvitamise katses, omastamises ning dokumendi võltsimisele kaasaaitamises. Nende etteheidete osas lõpetas prokuratuur menetluse Pertensiga kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel.

"Selle menetluse teeb paradoksaalseks asjaolu, et prokuratuur käsitleb nendes episoodides ainsa kannatanuna TREV-2 Grupp AS-i, mille ainsaks omanikuks olen täna mina ise. Seetõttu otsustasin pragmaatilistel kaalutlustel nõustuda menetluse lõpetamisega otstarbekuse kaalutlusel. Mulle ja minu ettevõttele pandavate rahaliste kohustuste kogusumma on 18 000 eurot. See summa on majanduslikult väheoluline võrreldes võimaliku aastatepikkuse kohtumenetluse õigusabikuludega, mis oleksid vähemalt suurusjärgu võrra suuremad," ütles Pertens.

Pertensi sõnul tuleb otsust vaadata ka senise menetluse kestuse ja ulatuse kontekstis.

"Minu tegevuse uurimine kestis kokku kolm ja pool aastat. Enne minu kinnipidamist teostati minu suhtes muu hulgas ka kümne kuu vältel ulatuslikku jälitustegevust ning kuulati pealt minu telefone, kohtumisi ja sõidukeid. Kusjuures uurimist ja jälitamist alustati politseile edastatud anonüümse vihje pinnalt, mis ei sisaldanud mitte ühtegi konkreetset fakti minu tegevuse kohta. Pärast kõike seda pidin nüüd valima, kas lõpetada menetlus täna 18 000 euro suuruse maksega või alustada aastaid kestvat kohtuvaidlust ning kulutada sadu tuhandeid eurosid õigusabile," ütles Pertens.

Pertens rõhutas, et küsimus ei ole ainult rahas.

"Isegi kohtus õigeksmõistmise korral võib juhtuda, et riik ei hüvita kõiki tegelikult kantud õigusabikulusid. Kuid olulisem on see, et keegi ei hüvita inimesele kohtumenetluseks kulunud aega, pinget ja tervisekulu. Samuti ei ole võimalik hüvitada menetluse mõju inimese lähedastele ja perekonnale. Olen oma elus kaks korda pidanud pika kohtumenetluse lõpuni läbi käima ning tean isiklikust kogemusest, mida see tähendab inimese ja tema lähedaste tervisele ning elukvaliteedile," sõnas Pertens.

Pertensi kaitsjad vandeadvokaadid Oliver Nääs ja Norman Aas on asja lõpptulemusega üldjoontes rahul.

"Oluline on, et jõudsime pärast asja materjalidega tutvumist prokuratuuriga ühisele arusaamisele, et keskne etteheide erasektoris altkäemaksu võtmises ei olnud siiski põhjendatud. Ülejäänud vähemtähtsates episoodides oportuniteediga nõustumine on Pertensi poolt igati ratsionaalne otsustus ning võimaldab tal edasiselt keskenduda äritegevusele ja rahulikule eraelule," kommenteerisid Nääs ja Aas.

Toimetaja: Johanna Alvin

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:27

Palmiste ja Suve jõudsid Euroopa karikasarjas pjedestaalile

17:23

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

17:10

"Eesti mäng" tähistab 15 aastat ETV eetris

17:09

ERR otsib uut Virumaa korrespondenti

17:00

Jaagup Kreem: minu südame panevad alati heldima lapsed ja kassid

16:58

Riigi teedehoiuks planeeritud raha vähenemine võib tulla remondi arvelt

16:58

Kaug-Idas kukkus alla Venemaa strateegiline pommituslennuk

16:49

Enok ja Simm lõpetasid Soome meistrivõistluste hooaja kolmandal kohal

16:31

Prantsusmaa ägab kasvava võlakoorma all

16:15

Tartu ülikooli Narva kolledžis avati Robokoda

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

28.09

Eestis levivad taas sügelised

13:36

Kapo: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa Uuendatud

12:43

Kapo juht: rünne Milremi vastu oli esimene katse, mis õnnestus

06:21

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

28.09

Michal: kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust

07:13

Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi Uuendatud

07:51

Sikkut: riigieelarve probleemide juurikas on maksuküüru kaotamine

28.09

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

17:23

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

07:02

Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustatavaid vabastada

ilmateade

SPORT

17:27

Palmiste ja Suve jõudsid Euroopa karikasarjas pjedestaalile

16:49

Enok ja Simm lõpetasid Soome meistrivõistluste hooaja kolmandal kohal

16:13

NFL-i esimene külastus Riosse lõppes dramaatilise väravalöögiga

15:40

Curro Torres palgati Aasias riigi meisterklubi tüürima

loe: kultuur

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:29

Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi Saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust

15:25

Galerii: Tallinnas toimus kultuurifoorum Paabel

14:56

Tallinna indie-bänd Lemon Trees andis välja oma neljanda albumi

loe: eeter

17:10

"Eesti mäng" tähistab 15 aastat ETV eetris

17:00

Jaagup Kreem: minu südame panevad alati heldima lapsed ja kassid

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:56

Napoleoni koogi tekstuuri aitab hoida viin

Raadiouudised

15:45

Anthropic hoiatab tehisaru kiire arengu ohtude eest

15:35

Euroopa Liit plaanib metaanimääruse rakendamise edasi lükata

15:30

Tööelu manifest soovitab tööõigust uuendada ja juhtimiskultuuri parandada

15:20

Raadiouudised (29.09.2026 15:00:00)

12:40

Michal andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu

12:35

Elva tahab parandada Verevi järve ökoloogilist seisundit

12:30

Kolmapäev tuleb vihmahoogudega

12:20

Raadiouudised (29.09.2026 12:00:00)

10:00

Valitsus suunab erihoolekandesse küsitust mitu korda vähem raha

09:55

Hispaania eluasemekriis tõi taas protestijad tänavatele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo