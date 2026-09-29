Prokuratuur lõpetas Sven Pertensi kriminaalasja

Sven Pertens peeti 2025. aasta jaanuaris kinni kahtlusega, et ta on võtnud erasektoris altkäemaksu ning kuritarvitanud TREV-2 Grupp AS-i usaldust. Esmaspäeval lõpetas prokuratuur menetluse erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu. Ülejäänud osas lõpetati menetlus poolte kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel ning asi kohtusse ei jõua.

Sven Pertens ei tunnistanud ennast üheski talle esitatud kahtlustuse episoodis süüdi.

"Kogu see pikk uurimine alustati kahtlusega, et ma olen võtnud erasektoris altkäemaksu. Mul on hea meel, et ka prokuratuur mõistis lõpuks, et see kahtlus oli alusetu ning lõpetas selle osas menetluse koosseisu puudumise tõttu," kommenteeris Pertens.

Uurimise käigus kahtlustati Pertensit ka usalduse kuritarvitamise katses, omastamises ning dokumendi võltsimisele kaasaaitamises. Nende etteheidete osas lõpetas prokuratuur menetluse Pertensiga kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel.

"Selle menetluse teeb paradoksaalseks asjaolu, et prokuratuur käsitleb nendes episoodides ainsa kannatanuna TREV-2 Grupp AS-i, mille ainsaks omanikuks olen täna mina ise. Seetõttu otsustasin pragmaatilistel kaalutlustel nõustuda menetluse lõpetamisega otstarbekuse kaalutlusel. Mulle ja minu ettevõttele pandavate rahaliste kohustuste kogusumma on 18 000 eurot. See summa on majanduslikult väheoluline võrreldes võimaliku aastatepikkuse kohtumenetluse õigusabikuludega, mis oleksid vähemalt suurusjärgu võrra suuremad," ütles Pertens.

Pertensi sõnul tuleb otsust vaadata ka senise menetluse kestuse ja ulatuse kontekstis.

"Minu tegevuse uurimine kestis kokku kolm ja pool aastat. Enne minu kinnipidamist teostati minu suhtes muu hulgas ka kümne kuu vältel ulatuslikku jälitustegevust ning kuulati pealt minu telefone, kohtumisi ja sõidukeid. Kusjuures uurimist ja jälitamist alustati politseile edastatud anonüümse vihje pinnalt, mis ei sisaldanud mitte ühtegi konkreetset fakti minu tegevuse kohta. Pärast kõike seda pidin nüüd valima, kas lõpetada menetlus täna 18 000 euro suuruse maksega või alustada aastaid kestvat kohtuvaidlust ning kulutada sadu tuhandeid eurosid õigusabile," ütles Pertens.

Pertens rõhutas, et küsimus ei ole ainult rahas.

"Isegi kohtus õigeksmõistmise korral võib juhtuda, et riik ei hüvita kõiki tegelikult kantud õigusabikulusid. Kuid olulisem on see, et keegi ei hüvita inimesele kohtumenetluseks kulunud aega, pinget ja tervisekulu. Samuti ei ole võimalik hüvitada menetluse mõju inimese lähedastele ja perekonnale. Olen oma elus kaks korda pidanud pika kohtumenetluse lõpuni läbi käima ning tean isiklikust kogemusest, mida see tähendab inimese ja tema lähedaste tervisele ning elukvaliteedile," sõnas Pertens.

Pertensi kaitsjad vandeadvokaadid Oliver Nääs ja Norman Aas on asja lõpptulemusega üldjoontes rahul.

"Oluline on, et jõudsime pärast asja materjalidega tutvumist prokuratuuriga ühisele arusaamisele, et keskne etteheide erasektoris altkäemaksu võtmises ei olnud siiski põhjendatud. Ülejäänud vähemtähtsates episoodides oportuniteediga nõustumine on Pertensi poolt igati ratsionaalne otsustus ning võimaldab tal edasiselt keskenduda äritegevusele ja rahulikule eraelule," kommenteerisid Nääs ja Aas.