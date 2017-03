Kohus: õpilaste vanemad peavad olema oluliste muudatuste tegemisel kaasatud

Tallinna halduskohus tagastas Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) lapsevanemate kaebuse Tallinna linna vastu GAG-i ümberkujundamise küsimuses, kuid leidis, et oluliste muudatuste tegemisel peavad olema lapsevanemad kaasatud.

Kohus nõustus lapsevanematega, et kooli tegevuses oluliste otsuste tegemisel tuleb läbi viia korrakohane ja kaasav menetlus ning kindlasti küsida arvamust puudutatud lastevanematelt ja kooli organitelt.

"Praegusel hetkel ei ole kohtule teadaolevalt otsustatud, kas GAG-i õpilased alustavad 2017. aastal kooliteed aadressil Vana-Kalamaja 9 või mitte. Kõnealusel aadressil asuv koolihoone on renoveerimisel ning õppetöö alustamine viidatud aadressil ei ole veel kindel,“ märkis kohus.

Kohus leidis, et lapsevanemate õiguste kaitseks on võimalusi ka kohtuväliselt ning selleks on eelkõige õigus nõuda kooli pidajalt õiguspäraste menetluse läbiviimist.

"Kaebajatel ei ole õigust nõuda, et kooli tegevuses ei toimuks muudatusi, kuid neil on õigus olla muudatustest teavitatud ja ulatuslikku kaalutlusruumi ning paljusid isikuid puudutavate otsuste tegemisel kaasatud," märkis kohus.

Lapsevanemaid esindava vandeadvokaadi Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul seisab GAG-i lapsevanemate vastuseis Tallinna linna poolt ette võetud sammudele enamas kui emotsioonis ning selleks on põhjendatud mure oma laste heaolu, hariduse ja GAG-i tuleviku pärast.

"Rõhutamist vajab, et kohtusse pöördunud lapsevanemate sooviks ei ole takistada õppehoone rajamist aadressile Vana-Kalamaja 9 ning loodetavasti õppehoone sellele aadressile ka tuleb. Esitatud kaebus seda mingil moel ei piira. Kohtule esitatud kaebus on suunatud tegevustele, mis puudutab üksnes GAG-i laiendamist ning sellega seonduvaid menetlusi," märkis advokaat.

Linna praeguse tegevusplaani kohaselt viiakse GAG-i tänasest koolikompleksist välja I ja II kooliaste ning luuakse täiendavaid õppekohti, mis kasvatab ajaloolise kooli pea kaks korda suuremaks.

Laiendus- ja kolimisplaani põhjenduse ehk 1.-6. klassi ruumipuuduse on tekitanud aga lapsevanemate arvates linn ise, määrates GAG-i juurde esmalt 3. ja seejärel 4. klassikomplekti olukorras, kus enam kui pool Tallinna kesklinna piirkonna munitsipaalkoolide õpilastest tuleb teistest linnaosadest.

Kooskõlas elukohajärgse kooli põhimõttega puudub taoliseks tegevuseks nii mõistlik vajadus kui ka koolil võimalused, leiavad kaebajad.

Lapsevanemate hinnangul on GAG-i ümberkorraldamine kavandatud viisil toimunud varjatult ning seadusvastases haldusmenetluses asjakohaseid kaalutlusi arvesse võtmata.

Sealhulgas on jäetud arvestamata linna ja kooli enda pikaajalisi arengudokumente, millele rajaneb laste ja lasevanemate õiguspärane ootus, märgivad kaebajad.

GAG-i asjas pole lapsevanemad rahul kooli õpilaste arvu olulise suurendamisega ning 1.-6. klasside õppetöö üleviimisega ajaloolisest koolimajast Kalamajja.