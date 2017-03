Vabaerakond arvas Krištafovitši erakonnast välja

12. jaanuril Tartus toimunud koosolekul otsustas juhatus, et Krištafovitšile antakse veel üks võimalus ja ta arvatakse välja juhul, kui ta jätkab sarnast tegevust, teatas ERR-ile Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak.

Kuna erakonna hinnangul on ta jätkanud tegevust, mis on vastuolus Vabaerakonna põhikirjaga, siis arvaski juhatus ta parteist välja.

"Krištafovitš on arvatud liikmeskonnast välja vastavalt erakonna põhikirja punktile 2.3.1, mis sätestab, et juhatus võib erakonna liikme välja arvata juhul, kui ta on pannud toime vääritu teo või tegutseb vastuolus Vabaerakonna põhikirjale. Krištafovitš on valeväiteid levitades ning erakonda laimates pannud toime korduvalt väärituid tegusid," nentis Meesak.

Krištafovitš võrdles juhatust märtsiküüditajatega

Krištafovitš kirjutas sotsiaalmeedias, et juhatus käitus nagu märtsiküüditajad. "Kogunesid kuskil pimedas ruumis öösel ilma tunnistajateta ja koostasid parteivaenlaste nimekirja keda Siberisse saata. Opositsiooniline esimehekandidaat on muidugi number üks selles nimekirjas."

Ta tuletas meelde, et valimisteni on jäänud täpselt kuu aega ja juhatus teab, et tema toetus on erakonnas piisavalt suur et ohustada nn. "ainukese tõsiseltvõetava kandidaadi Artur Talviku" positsiooni.

"Vabad valimised Talviku taskuerakonnas muidugi lubatud ei ole. Ta on nagu Lukašenka, kes oskab tegutseda ainult üksinda laval ilma opositsioonita kes, raisk, esitab ebamugavaid küsimusi katuseraha jagamise, piirkondade vaigistamise, teisitimõtlejate mahasurumise jm sigaduste kohta," märkis Krištafovitš.

"Ma siiralt vabandan kõigi Vabaerakonna valijate ees, et me lubasime ühele nukunäitlejale teha meie erakonnast orwelliliku totalitaarset parteid. Mul on uskumatult häbi selle eest," lisas ta.