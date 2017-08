Pevkur: ettevõtjate huvid olgu riigi huvidest eespool

Pevkur meenutas Reformierakonna suvepäevadel peetud kõnes partei looja ja auesimehe Siim Kallase 22 aastat tagasi kirjutatud Kodanike riigi manifesti: me ei saa kehtestada niisuguseid liiklusreegleid, mis lubavad sõita vasakul ja paremal teepoolel korraga.

"Eesti riik vajab ka praegu, aastal 2017, selget, parempoolset ja võimalikult väheste piirangutega keskkonda, kus ettevõtlikud inimesed saaksid edukalt tegutseda. Samas neid, kes vajavad abi, tuleb meil koos ühiselt toetada," lausus Reformierakonna esimees.

Pevkuri sõnul on Reformierakonna põhimõte, et inimene on targem kui riik. „Ettevõtjate ja maksumaksjate huvid tuleb seada riigi huvidest ettepoole."

Seetõttu kavatseb Reformierakond seista põhimõtte eest, et majandus saab kasvada vaid tingimustes, kus piirangud on viidud miinimumini ning mängureeglid on selged.

Samuti seab partei eesmärgiks maksumaksjate arvu tõusu. Selleks tuleb Pevkuri sõnul aidata välismaal elavatel eestlastel Eestisse tagasi tulla. Samuti tuleb võimaldada sünnijärgsetel eestlastel säilitada Eesti kodakondsus isegi juhul, kui soovitakse võtta mõne teise riigi kodakondsus. Teisisõnu, seadustada topeltkodakondsus.

Selleks, et teha lõpp ühiskonna lõhestamisele, lubab Reformierakond panna kinni kogu keskerakondliku propagandamasina ja võimaldada igal lapsel juba lasteaiast alates õppida eesti keeles.