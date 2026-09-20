Bill Gates: riigid pole valmis tehisaru tulekuga kaasnevateks muutusteks

Ühegi riigi valitsus maailmas ei ole valmis muutusteks, mida tehisaru laialdane kasutuselevõtt ühiskonnas kaasa toob, ütles tarkvaraettevõtte Microsoft kaasasutaja ja miljardärist filantroop Bill Gates, hoiatades lähenevate riskide eest.

Gates oli kuni viimase ajani tehisintellekti (AI) suhtes optimistlik, kuid on oma seisukohta muutnud, hoiatades ohtude eest, mida see võib põhjustada töökohtadele, muretsedes AI abil korraldatavate võimalike rünnakute pärast ning juhtides tähelepanu tehisintellektil põhinevate kaaslaste sõltuvust tekitavale mõjule, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

"Ma ei arva, et ükski valitsus oleks selle teemaga ligilähedaseltki nii süvitsi tegelenud, kui oleks vaja," ütles ta Reutersile antud intervjuus.

Gates ütles, et on oma muredest rääkinud maailma liidritega, sealhulgas USA presidendi Donald Trumpi ja tema meeskonnaga, ning kavatseb selle aasta lõpus kohtuda Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

"Valitsused on selles küsimuses kõvasti maha jäänud," lisas ta.

Samas märkis Gates, et õigesti hallatuna ja võrdsetel alustel kättesaadavana on tehnoloogial suur potentsiaal aidata maailma kõige vaesemaid inimesi ning vähendada lõhet kõige rikkamate ja kõige vaesemate vahel, mitte ei suurenda seda.

Tema nime kandev fond teatas teisipäeval, et kavatseb järgmise kahe aasta jooksul kulutada vähemalt miljard dollarit, et laiendada ligipääsu tehisintellektile. Fondi miljardi dollari suurune kulutusplaan, mis on osa varem teatatud kavast kulutada aastas üheksa miljardit dollarit, suunatakse hariduse, tervishoiu ja põllumajanduse valdkonnas tegutsevatele partneritele, teatas fond.

Samuti soovib fond aidata luua andmetaristut, millele tehisintellekt tugineb, näiteks tagada, et suured keelemudelid töötaksid kõigis keeltes, mida inimesed räägivad.

"Tervishoiu puhul on tehisintellekti potentsiaali raske üle hinnata," ütles Gates. Tema sõnul võib see ulatuda eesliinil tegutsevate tervishoiutöötajate toetamisest kuni uute ravimite ja vaktsiinide avastamiseni.

Kuid ta rõhutas, et probleemide vältimiseks peavad valitsused tegema koostööd, võrreldes tehisintellekti saabumist katastrooffilmides kujutatuga.

"On igasuguseid filme, kus tulevad mingid tulnukad ja siis hakkavad USA, Hiina ja kõik teised imekombel koostööd tegema, et probleem lahendada," ütles ta. "Tehisintellekt on natuke nagu selline tulnukalik intellekt. See on siin ja me peaksime tegema nii, nagu nendes filmides näidatakse," rääkis Gates.