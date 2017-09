Trump nimetas uue USA suursaadiku Eestisse

Masso on erru läinud admiral, kes teenis 32 aastat USA mereväes, kirjutas Politico. Muu hulgas on ta nooremohvitserina sõjaväes teeninud koos Steve Bannoniga.

Praegu on USA suursaadik Eestis James Desmond Melville, kes oli Barack Obama valik ja kes on ametis olnud alates 2015. aasta detsembrist.



Edward "Sonny" Masso Autor: navy.mil

And Adm. Edward Masso is Trump's pick for ambassador to Estonia, tiny country facing huge Russian cyber threat. Masso has cyber background. pic.twitter.com/J5YFjCnqpH