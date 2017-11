Tallinn on ehitanud enam kui kolme miljoni euro eest kolm jalgpalli ja muud sportmängude sisehalli, mis on tellitud vahetult enne esimest hanget loodud firmalt, mille omanik on spordiameti juhi Rein Ilvese klassivend Mikk Pääru ja ainus teadaolev klient Tallinna linn, kirjutab Äripäev.

Kahel korral tellis Pääru firmalt Be Active halli ehitusettevõte KRTL OÜ, mille üks omanik ja juhatuse esimees Vahur Kets on aga lehe andmetel Ilvese õepoeg.

KRTL võitis eelmisel aastal koos Be Active’iga Lasnamäe halli hanke ja tegi 2013. aastal alltööna Õismäe hallile vundamendi, pöördudes vundamendile halli peale tellimiseks mõlemal korral Ilvese sõbra Pääru firma Be Active’i poole.

Huvide konflikti kahtlust tekitavate hangete toimumise ajal ametis olnud spordivaldkonna eest vastutanud abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et sisekontrollile on selles materjali küll, kuid see ei tähenda kohe, et keegi milleski süüdi on.