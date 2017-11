Nobelist: Bitcoin tuleks ära keelata

"Bitcoin on edukas vaid seadustest kõrvale hoidumise potentsiaali ja järelevalve puudumise tõttu," ütles Stiglitz.

"Seega mulle tundub, et see tuleks ära keelata. Sel pole mingit sotsiaalset kasulikku funktsiooni," jätkas nobelist. "See on mull, mis pakub paljudele inimestele palju põnevust üles ja alla minnes."

Kolmapäeval ületas Bitcoini väärtus esmaskordselt 10 000 dollari piiri, olles aasta algusest kasvanud üle kümne korra ja alates oktoobrist ligi 50 protsenti.

Bitcoin on krüptovaluuta, mis erinevalt tavapärasest rahast ei ole emiteeritud keskse organisatsiooni poolt. Selles tehtud tehingud kinnitatakse detsentraliseeritud andmebaasi kaudu ja Bitcoinide omanikud ja tehingud on võrdlemisi anonüümsed.