Taimetoitlased survestavad riiki lasteaedadesse veganmenüüsid lubama

Eesti Vegan Selts teatas möödunud nädalal oma kodulehel, et lõpuks ometi on vegantoit Eesti lasteaedades lubatud. Terviseameti teatel ei vasta see aga päriselt tõele - riik ei saa veganlust keelata, kuid ei poolda seda ning lasteaedu ei saa kohustada sellist menüüd võimaldama.

Eesti Vegan Selts teatas oma kodulehel, et pärast mitu kuud kestnud arutelusid Tervise Arengu Instituudi (TAI), terviseameti ja sotsiaalministeeriumiga on ametkonnad lõpuks tunnistanud vegantoidu lasteadedesse sobilikuks ja lastevanemate soovil võib sellise menüü kasutusele võtta.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles ERRile, et vegan seltsiga oli tõepoolest kohtumine, kus nad rääkisid oma muredest ja tegid ettepanekuid, kuidas võiks nende laste toitlustamine toimuda.

"Terviseamet ei poolda veganlust ja soovitab lähtuda ametlikest toitumissoovitustest."

Saluri sõnul põhineb aga teade veganmenüüde lasteaedades lubamisest ainult ühel lasteaial, kuhu niisuguste vaadetega vanemaid on rohkem kogunenud.

"Seal otsustati, et lõplik vastutus jääb lapsevanemale, kui ta maksab juurde ja kui lasteaed on nõus jagama seda vastutust koos lapsevanematega. Aga terviseamet ei poolda veganlust ja me soovitame lähtuda ametlikest toitumissoovitustest," rõhutas ta.

Terviseameti esindaja sõnul tähendab see ühtlasi, et lapsevanemal ei ole õigust lasteaialt oma lapsele veganmenüüd nõuda. "See on ikkagi kokkuleppel lasteaiaga, toitlustajaga, aga riik seda ei poolda," lausus Saluri.

Ta lisas, et ei tea, kuidas lasteaiad selle survega hakkama saavad, kui teisiti toitujaid on palju ning põhjuseks ei ole laste tervis, vaid vanemate isiklikud arusaamad.

"Ei lastearstid, terviseamet ega ka sotsiaalministeerium saa öelda, et me keelame, aga me ei poolda," nentis Saluri.

Veganid peavad laste toitu käsitlevat määrust diskrimineerivaks

Mitu Tallinna lasteaia direktorit, kellega ERR ühendust võttis, ei soovinud kommenteerida, kui lihtne või keeruline oleks mõnele lapsele täistaimset menüüd pakkuda. Eri asutuste juhid põhjendasid keeldumist eelkõige sellega, et küsimust ei ole veel praktikas ette tulnud.

"Kui meile esimene veganpere tuleb, siis võtame teema üles, et kuidas saame ja mismoodi teeme," tõdes ühe lasteaia direktor, kes oma nime avaldada ei soovinud.

Lasteaialastele pakutava toidu nõuded on pandud paika määruses "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis", mille kohaselt tuleb kolmandik laste valguvajadusest katta loomsete valkudega, milleks ei tohi olla üksnes piim ja piimavalgud.

Kala või kalatooteid tuleb pakkuda vähemalt korra nädalas, liha või linnulihatoite vähemalt kaks korda nädalas ning maksast valmistatud roogi mitte üle kahe korra kuus.

"Usulistel põhjustel või lapsevanema veendumuste tõttu teisiti toituvate laste toitlustamises võib teha muudatusi vastavalt lapsevanema soovile kooskõlas tervisekaitsenõuetega," sedastab määrus.

Ka keelab määrus anda toidulisandeid ilma meediku ettekirjutuseta ning vältida tuleb selle järgi ka toitainete ja muude füsioloogilise mõjuga ainetega rikastatud toitu.

Veganite hinnangul on loomsete valkude, kala ja lihaga seotud nõuded olemuselt neid otseselt diskrimineerivad, sest veganid ei tarbi loomset päritolu toiduaineid.

"Kuna tervisliku vegantoitumise oluliseks osaks on teatud toitainete saamine kas rikastatud toiduainetest või toidulisanditest, on rikastatud toiduainete vältimise säte veganeid kaudselt diskrimineeriv," leiab veganite selts.

Veganid toovad lisaks välja, et kuigi määrus võimaldab teisiti toituda usulistel põhjustel või lapsevanema veendumuse tõttu, siis terviseamet ja TAI on senini tõlgendanud määrust moel, mis ei võimalda vegantoitumise näol oma veendumusi järgida.

TAI juhised: piiratud toitumine on kasvavale lapsele ohtlik

Eesti Toitumisteaduse Seltsi seisukoht on, et veganlus ei sobi laste, rasedate ja rinnaga toitvate emade puhul.

Tervise Arengu Instituudi välja antud Eesti toitumis- ja liikumissoovitustes on välja toodud, et lastel ja noorukitel võiks soovituslikult kuni 75 protsenti kogu saadavast valkude kogusest tulla loomset päritolu kõrge bioväärtusega valkudest.

Seejuures kirjutas Eesti Ekspress kevadel, kuidas varasema toitumissoovituse tekstis oli loomse valgu osakaaluks märgitud vähemalt 75 protsenti, kuid just veganite survel asendati "vähemalt" sõnaga "kuni".

Kui inimene on otsustanud välistada täielikult mõne toidugrupi, ei ole see riiklike juhiste kohaselt parim toitumisviis, kuna pikka aega selliselt toitudes jääb ilma mitmetest vajalikest toitainetest.

"Kõiki selliseid muutusi võivad inimesed teha, kuid see on nende enda vastutusel," rõhutatakse väljaandes. "Kui täiskasvanu otsustab kasutada enesepiiratud toitumist, siis on see tema õigus. Kõik lastele meditsiinilise näidustuseta vanemate vm poolt rakendatud piiratud toitumise variandid on aga kasvava lapse jaoks ohtlikud".

Laste puhul võivad tekkivatel probleemidel olla eluaegsed tagajärjed. Näitena on välja toodud imiku- või väikelapseas joodipuudusest tingitud alaareng.

"Seega, kõikvõimalike enesepiiratud toitumisviiside pealesurumine imikutele ja väikelastele, samuti rasedatele, ei ole millegagi õigustatud ja on tõsiselt ohtlik," öeldakse mitmekümne spetsialisti koostöös välja antud juhistes.

Veganlus ehk täistaimetoitlus välistab täielikult loomsete toiduainete tarbimise. Veganid väldivad lisaks lihale, munale ja piimale ka näiteks mett ja želatiini.