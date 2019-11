Lufthansa teatel tühistati ametiühingu UFO korraldatud streigi tõttu neljapäeval 700 ja reedel 600 lendu. See mõjutab umbes 180 000 reisijat üle Saksamaa.

UFO teatel on tööseisak vajalik, sest palgaläbirääkimised Lufthansaga on tupikus. Samas võttis ametiühing vastu firma tegevjuhi Carsten Sphori ootamatu pakkumise pidada nädalavahetusel kõnelusi.

Streik kestab plaanipäraselt edasi, kuid esialgu seda ei laiendata, teatas ametiühing.

Lufthansa vabandas ebamugavuste eest ja rõhutas, et üritab streigi mõju piirata. Reisijatele pakutakse võimalust oma lennud tasuta ümberbroneerida või rongipiletite vastu vahetada.

See on UFO suurim streik alates 2015. aasta nädalapikkusest seisakust. Samuti on see ametiühingu jaoks pärast kuid kestnud sisetülisid suur proovikivi.

Lufthansa finantsjuht Ulrik Svensson keeldus streigi finantsmõju hindamast, kuid ütles, et sellised seisakud lähevad tavaliselt maksma 10-20 miljonit eurot päevas.

Oktoobris korraldas ametiühing neljas Lufthansa tütarfirmas ööpäevase hoiatusstreigi, mis häiris kümneid Eurowingsi, Germanwingsi, SunExpressi ja CityLine'i lende.

Streiki Lufthansas endas suudeti vältida, kui firma pakkus töötajatele kaheprotsendist palgatõusu. UFO asepresident Daniel Flohr ütles, et alates sellest pole läbirääkimistel aga edusamme tehtud.

Lisaks kõrgemale palgale nõuab UFO, et ajutistel töötajatel tehtaks pikaajaliste töölepingute sõlmimine lihtsamaks.

Lufthansa väidab, et UFO on sisetülide tõttu kaotanud õiguse töötajaid esindada ning firma on ametiühingu staatuse kohtus vaidlustanud.