Lufthansa avas Tallinnast lennuliini Münchenisse

Lufthansa otselennud 126-kohalise lennukiga Airbus 319 toimuvad Saksamaa populaarsesse sihtkohta kolm korda nädalas - esmaspäeval, neljapäeval ja laupäeval, teatas Tallinna lennujaama pressiesindaja.

"See, et Lufthansa alustab lendamist Tallinnast juba teise sihtkohta, on meie jaoks märgilise tähendusega. München on reisijate hulgas väga populaarne sihtkoht ning suurepäraste ühendustega sõlmjaam jätkulendudele suundumiseks. Suusafännidele on see ilmselt samuti hea uudis, sest Müncheni lennujaamast on suusanõlvad kahetunnise autosõidu kaugusel," ütles Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe pressiteate vahendusel.

"Lufthansa opereerib Eestis juba alates 1992. aastast ning selle perioodi jooksul on lennureisijate arv ja nõudlus uue lennuliini järele pidevalt kasvanud. Lisaks sellele, et Münchenist on mugav reisida edasi Saksamaale ning Lõuna- ja Kesk-Euroopa riikidesse, avab see võimaluse lennata Lufthansaga edasi veel 214 sihtkohta 75 riigis," märkis samas Lufthansa Balti riikide ja Soome piirkonna müügijuht Christopher Zimmer.