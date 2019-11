Saksa parlamendi õiguskomisjon hääletas välja AfD-lasest esimehe

Vasaktsentristist parlamendiliige Florian Post kirjutas Twitteris, et komisjon otsustas kolmapäeval Bradneri välja heita häältega 37-6.

Saksa parlamendi 70-aastases ajaloos on see esimene kord, kui komisjon oma esimehe maha hääletab.

Brandner on vihastanud viimastel kuudel korduvalt teiste erakondade seadusandjaid. Ta ise väidab, et on absurdsete süüdistuste ohver.

AfD-st sai 2017. aasta valimistega Saksamaa suurim opositsioonipartei. Teiste parteidega on tal suhted halvad, nood on korduvalt hääletanud maha tema kandidaadi parlamendi asespiikri kohale.