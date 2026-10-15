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Hiina avaldas muret Eesti poliitikute osalemise üle Taiwani üritusel

Eesti
Riigikogu liikmed Taiwani rahvuspüha vastuvõtul
Riigikogu liikmed Taiwani rahvuspüha vastuvõtul Autor/allikas: Tartu Ülikooli Aasia Keskus/sotsiaalmeedia
Eesti

Hiina Rahvavabariigi suursaatkond Eestis esitas riigikogule ametliku noodi seoses riigikogu liikmete osalemisega Taiwani rahvuspüha üritusel Tallinnas.

Noodis väljendas saatkond muret selle üle, et 29. septembril osalesid riigikogu liikmed Marko Mihkelson (RE), Peeter Tali (E200), Kristo Enn Vaga (RE), Kalle Laanet (RE), Jüri Jaanson (RE), Riina Sikkut (SDE), Anti Poolamets (EKRE) ja Evelin Poolamets (EKRE) Tallinnas toimunud Hiina Vabariigi (Taiwani) rahvuspüha vastuvõtul, mille korraldas Taipei esindus Lätis.

Suursaatkond meenutas, et Eesti on võtnud selge kohustuse tunnustada Hiina Rahvavabariigi valitsust Hiina ainsa seadusliku valitsusena ning Taiwani Hiina territooriumi lahutamatu osana. 

"Eesti Vabariigi valitsus on võtnud kohustuse mitte luua Taiwaniga üheski vormis formaalseid ega ametlikke suhteid," märkis Hiina Rahvavabariigi suursaatkond.

"Riigikogu liikmed on Eesti riigiorgani ametiisikud. Eelnimetatud riigikogu liikmete osalemine "vastuvõtul" on käsitatav Taiwaniga ametliku suhtlemise vormina, mis rikub võetud kohustusi ning kahjustab Hiina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," seisab noodis.

Suursaatkond kutsus eelnimetatud riigikogu liikmeid üles järgima ühe Hiina põhimõtet ning olema Taiwani küsimust puudutavates sõnades ja tegudes ettevaatlikud, et vältida kahepoolsete suhete edasist kahjustamist.

Ka varasematel aastatel on Hiina saatkond riigikogu liikmete Taiwani-kontaktide tõttu noote saatnud. Viimase sellise noodi saatis Hiina möödunud suvel, kui riigikogu Eesti-Taiwani sõprusrühm käis visiidil Taiwanis.

Eesti-Taiwani sõprusrühm kavatseb üritustel käimist jätkata

Riigikogu Eesti-Taiwani sõprusrühma esimehe Kristo Enn Vaga (RE) sõnul on see juba traditsiooniks saanud, et Hiina suursaatkond saadab noote, kui rühm käib Taiwaniga seotud üritustel.

"Kui kommunistlik Hiina kirjutab, et mina või riigikogu liikmed teeme midagi valesti, siis võtan seda komplimendina, sest ju ma teen siis midagi õigesti," ütles Vaga.

Ta märkis, et kuigi Eestil on Hiinaga diplomaatilised suhted olemas, ei saa riigikogu liikmetele ükski teine riik ette kirjutada, mida nad võivad teha.

"Eesti tõesti ei tunnusta Taiwani riigina ja seda pole kavas ka muuta, aga me näeme pragmaatiliselt, et maailma kõige kiiremini kasvava majandusega Taiwan võiks olla meile potentsiaalne partner," ütles Vaga.

Vaga rõhutas, et Eestil on koostöös Taiwaniga olnud mitmeid projekte. Näiteks on Taiwani valitsus teinud koostöös Eestiga rahalisi annetusi Ukraina abistamiseks. "Nende annetuste toel avati suve lõpus Žõtomõri oblastis üks peremaja, mis on ehitatud täielikult Taiwani valitsuse rahade eest ja mille viis ellu Eesti humanitaarabiga tegelev valitsusasutus Estdev."

Vaga sõnul majanduslikku koostööd Hiinaga pigem vähendatakse. 

"Seda on välja toodud ka välisluureameti aastaraamatutes, kus öeldakse, et eriti tehnoloogiasektoris oleks mõistlik Hiina sõltuvust vähendada, sest see võib muutuda julgeolekuohuks. Isegi juba praegu võib mingites kriitilistes valdkondades Hiina tehnoloogia kasutamine olla Eestile julgeolekuohuks," rääkis Vaga.

Taiwani sõprusrühm Hiina kriitikale ei allu.

"Mina isiklikult ja paljud minu kolleegid plaanivad Taiwaniga asju ajada täpselt sama toimekalt nagu oleme eelnevalt teinud ja Hiina kriitika või diplomaatilised noodid seda kindlasti ei muuda," ütles Vaga.

Toimetaja: Valner Väino

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